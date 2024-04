Missili di Israele colpiscono la base aerea di Isfahan in Iran | video

Diversi missili lanciati da Israele hanno raggiunto e colpito la base aerea di Isfahan, in Iran. In questo video si vede l'antiaerea cercare di distruggere gli apparecchi, poi si sentono chiare le esplosioni degli obiettivi colpiti. Teheran parla di un attacco sventato e che non ha provocato alcun danno. Opposta la versione di Tel Aviv