Coro della Cgil contro la Meloni definita «puttan...» | video

È polemica per questo coro di alcuni manifestanti della Cgil che a Roma dopo la manifestazione contro il governo di sabato scorso hanno cantanto un coro in metropolitana definendo la Meloni una «puttana». La premier ha postato il video sui social chiedendo al leader del sindacato, Landini, cosa ne pensasse. Pronta la risposta: «condanno senza se e senza ma questi cori che non appartengono alla storia ed alla cultura della Cgil»