Scivola dal dirupo in bicicletta e precipita nei rovi del fitto bosco, rotolando | video

Una coppia in bicicletta si aggira sul bordo di una strada un po' trafficata in una zona montagnosa. Improvvisamente la donna perde l'equilibrio e per sua sfortuna non c'è alcun guardrail che possa frenare la sua caduta, perciò continuerà a precipitare acquistando sempre più velocità e finendo nel fitto del bosco, passando in mezzo ai rovi e rischiando di sbattere contro qualche albero. È stato poi segnalato dal partner che la donna sta bene e sembra non essersi nemmeno ferita. È stata fortunata.