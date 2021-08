Cucciolo di golden si gode un pomeriggio in piscina | video

C'è un solo modo per sfuggire al caldo torrido dell'estate: fare un bel bagno in piscina. Lo sa bene questo tenerissimo cucciolo di labrador che per trovare un po' di sollievo dall'afa si è lanciato in piscina. Con tanto di ciambella a forma di fenicottero rosa, si lascia cullare dal movimento dell'acqua e si gode il suo momento di relax. Che bella vita!

