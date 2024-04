Primo maggio in vacanza

Con l'arrivo del clima più caldo, tuffarsi nelle fresche acque di una piscina diventa un irresistibile piacere. Il lungo weekend del 1° maggio offre l'opportunità perfetta per sfuggire alla routine quotidiana e godersi un periodo di relax in luoghi unici e meno frequentati, dove è possibile trascorrere qualche giorno immersi nel benessere, nell'attività fisica, nella scoperta culturale e nei piaceri della buona cucina. Dalle lussureggianti oasi di tranquillità agli eleganti rifugi urbani, ci sono destinazioni esclusive dove potersi rilassare al sole e sorseggiare cocktail a bordo piscina, regalandosi una fuga rigenerante.





Granada

Posto in una posizione privilegiata nel centro storico della città, l'hotel Barceló Carmen Granada è una destinazione che combina la contemporaneità alla ricca storia dei suoi dintorni. Tuttavia, uno dei punti di forza di questo hotel sono le magnifiche viste panoramiche sulla città che si possono godere dal suo tetto B-Heaven. Quale migliore opzione per le prossime settimane se non quella di recarsi nel sud della Spagna e anticipare la piacevole sensazione estiva da questa spettacolare terrazza con piscina e solarium, dove trovare anche una ricca proposta gastronomica? Uno spazio dedicato alla reinventata cucina granadina e all'arte del mischiare gli ingredienti, con un menu d'autore realizzato esclusivamente con prodotti locali. Che si tratti di prendere il sole contemplando la bellezza dell'Alhambra, di fare una nuotata o di rilassarsi con un cocktail, la piscina sul tetto B-Heaven del Barceló Carmen Granada promette un'esperienza unica per chi vuole vivere qualche giorno in un ambiente elegante e confortevole.





Catena montuosa di Loja

Tra i lussureggianti paesaggi dell'Andalusia si trova un elegante rifugio dove il tempo si ferma e il benessere diventa protagonista: La Bobadilla, a Royal Hideaway Hotel. Quest'oasi di tranquillità offre un'esperienza unica a chi desidera fuggire dalla città per qualche giorno. A metà strada tra Malaga e Granada si trova una delle piscine più spettacolari di tutta la zona, nascosta tra ulivi, querce e mandorli. La piscina principale de La Bobadilla, a Royal Hideaway Hotel, ha una capacità di 1.000 m2 ed è circondata da una totale vegetazione di 350 ettari, dichiarati Zona Speciale di Conservazione nel 2015. Inoltre, molto vicino alla piscina si trova un pool bar, che offre la possibilità di accompagnare l'esperienza con un ampio menù di frullati e cocktail dove la materia prima è il nucleo su cui si costruiscono ricette per tutti i gusti. La Bobadilla, a Royal Hideaway Hotel è un'oasi nel cuore della Sierra de Loja che diventa il luogo ideale per rilassarsi, respirare aria fresca, entrare in contatto con la natura e ricaricare le batterie durante questi giorni tra fine aprile e inizio maggio.





Lanzarote

Nel comune di Yaiza, di fronte a un braccio di mare che separa l'isola di Lanzarote da Fuerteventura, Barceló Playa Blanca è la scelta giusta per un'esperienza davvero rilassante e divertente a soli cento metri da Playa Dorada, una delle più note spiagge di sabbia bianca e acque turchesi dell'isola. L'hotel dispone di una piscina a sfioro lunga 180 metri e di un'altra piscina a sfioro riscaldata, (esclusiva dell'area Royal Level) dove gli ospiti possono fare il bagno in qualsiasi periodo dell'anno. C'è anche una piscina per bambini con una nave pirata, dove possono godere di un ampio programma di intrattenimento. Inoltre, in una perfetta non può mancare un meraviglioso Pool Bar, dove gustare un ampio menu di cocktail e snack. Il fascino del resort si riflette anche nelle camere Swim-up, con accesso diretto e vista sul mare o sul paesaggio tra i cactus.





Malta

Nel cuore dell'isola mediterranea di Malta, Barceló Fortina Malta è un luogo in cui il fascino della storia si fonde con il comfort moderno. Tuttavia, ciò che rende questo gioiello ancora più speciale è la sua splendida piscina a sfioro con vista sulla storica città di La Valletta. Durante il giorno, la città invita a scoprire i suoi tesori culturali, dalle antiche rovine di Medina ai vivaci mercati all'aperto di Marsaxlokk; le sue imponenti chiese barocche e le affascinanti strade acciottolate. Cosa c'è di meglio, dopo aver assaporato la ricca gastronomia maltese, che tornare nel santuario del lusso e del relax che è il Barceló Fortina Malta e nella sua piscina a sfioro da cui contemplare la città dichiarata Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO, il suo tramonto e gustare deliziosi cocktail nel lounge bar? Tutto questo senza uscire dall'acqua.





Milos

Il White Coast Pool Suites, che prende il nome dalle eteree formazioni rocciose bianche presenti nella riserva naturale privata del resort greco, è un boutique hotel per soli adulti in cui ogni incantevole suite è dotata di una piscina a sfioro individuale con vista sul Mar Egeo. L'hotel, inaugurato di recente, si distingue per il design cubista e minimalista, dove le pareti imbiancate si fondono con l'ambiente lunare dell'eterea Milos. La piscina principale è immersa nel sole dell'isola dall'alba fino al tramonto. Per rinfrescarsi tra un tuffo e l'altro, basta chiedere un frullato salutare da portare direttamente sul lettino.





Sveti Stefan



Nascosta nella selvaggia campagna montenegrina, arroccata sulle rive dell'Adriatico, Villa Geba avvolge gli ospiti in un lusso classico e contemporaneo. Le ampie vedute della penisola di Sveti Stefan vi invoglieranno a uscire sulla terrazza, dove vi aspetterà un cocktail su misura. Quando non fate un tuffo nella piscina a sfioro riscaldata, che costituisce il centro tranquillo della spa di Villa Geba, scegliete tra una serie di trattamenti esclusivi, tra cui la vasca idromassaggio, la sauna, l'hammam e la fontana di ghiaccio.





Bath

Situato in 20 ettari appartati di paesaggio della West Country, appena fuori dalla città di Bath, Patrimonio dell'Umanità, l'Homewood è una casa di campagna georgiana color miele con una personalità giocosa. Le ampie vedute del Somerset sulla scenografica Avon Valley fanno da sfondo alla piscina all'aperto riscaldata tutto l'anno, al romantico bar e alla paradisiaca spa. Per prendere il largo, prenotate una delle lussuose Hot Tub Suites, complete di vasca privata e ampia terrazza esterna.







Antibes





Per un'oasi di relax per tutte le età, l'Hotel du Cap-Eden-Roc è il luogo ideale. Le acque cristalline del Mediterraneo abbracciano questo magnifico resort regalando splendide viste. Dalla piscina, potrete ammirarle mentre vi godete un tuffo veloce o lungo. Questa storica piscina viene rinfrescata con l'acqua naturale del mare, permettendo al vostro corpo di fare una nuotata rilassante.





Antalya

La piscina principale del Titanic Mardan Palace di Antalya, in Turchia, è qualcosa di straordinario. Questa piscina lagunare di dimensioni enormi si estende per ben 5 acri e presenta un acquario sommerso che offre ai bagnanti la possibilità di osservare migliaia di pesci colorati. C'è anche un canale veneziano che corre intorno all'esterno della piscina con gite in gondola per gli ospiti dell'hotel. Stravagante, meraviglioso e impressionante, tutto in uno.





Mykonos

Prima del caos estivo. Prima che le giornate di sole diventino solo un effetto collatorale delle nottate per locali. A pochi passi dalle migliori attrazioni di Mykonos (per un soggiorno memorabile sul Mar Egeo), il Cavo Tagoo Hotel è caratterizzato da un'architettura cicladica bella quanto la sua posizione. Innamoratevi del fascino di Mykonos soggiornando in questo famoso hotel, che comprende una piscina a sfioro di acqua salata con vista panoramica sul mare!