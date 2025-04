Viaggi di Pasqua 2025: in Italia tra relax, tradizione e gusto

La primavera è il momento ideale per esplorare nuove destinazioni, approfittando dei ponti festivi e delle giornate che si allungano. Secondo i dati dell’ENIT, il turismo in Italia continua a crescere, con un incremento significativo delle prenotazioni per le vacanze primaverili. Questo trend riguarda sia le città d’arte che le mete naturalistiche. Omio si conferma un alleato prezioso per organizzare il viaggio perfetto. Offre la possibilità di confrontare e prenotare biglietti per treni, autobus, voli e traghetti in modo semplice e veloce. Grazie alla piattaforma, è possibile ottimizzare il tempo libero e trasformare pochi giorni di ferie in un break di oltre una settimana, ideale per scoprire nuove destinazioni.



Come pianificare il viaggio al meglio

Per pianificare al meglio il proprio viaggio, Omio suggerisce alcuni consigli pratici. Prenotare in anticipo voli e treni permette di ottenere tariffe più convenienti, soprattutto prenotando nei giorni feriali e scegliendo fasce orarie meno richieste. Viaggiare nelle prime ore del mattino o alla sera tardi può essere vantaggioso. La flessibilità nelle date è un altro fattore che consente di accedere a prezzi migliori. Omio permette di confrontare facilmente le diverse opzioni grazie alla sua ricerca avanzata. Viaggiare di notte può essere una strategia utile per risparmiare sui costi del pernottamento. In questo modo si può sfruttare al massimo il tempo a disposizione. Attivare notifiche di prezzo e monitorare le offerte aiuta a cogliere le promozioni migliori. Combinare diversi mezzi di trasporto, come treni e autobus, può risultare economico e panoramico. Infine, i programmi di fedeltà delle compagnie ferroviarie e aeree permettono di accumulare punti e ottenere vantaggi esclusivi.

Tradizione e sport in Alta Badia

Plan de Corones è una delle mete più suggestive per trascorrere la Pasqua in un’atmosfera autentica. Situata nel cuore dell’Alto Adige, questa località sciistica offre non solo piste perfette per gli amanti dello sport invernale, ma anche un’immersione nelle tradizioni pasquali locali. Durante la Settimana Santa, i villaggi circostanti si animano con riti secolari. Il silenzio delle “ratschen” e la benedizione dei cestini pasquali sono tra questi. Il Mercatino di Pasqua a Brunico, dal 10 al 12 aprile, offre artigianato e sapori tipici della regione. Un’esperienza unica che unisce spiritualità, cultura e paesaggi mozzafiato.

Eleganza e storia a Napoli

Nel cuore di Napoli, il Grand Hotel Parker’s è un’icona di raffinatezza e ospitalità. Fondato nel 1870, l’hotel ha accolto ospiti illustri come Virginia Woolf e Oscar Wilde. L’hotel, situato nel quartiere di Chiaia, conserva il suo fascino aristocratico. Appena entrato nel circuito Relais & Châteaux, con le sue 67 camere, tra cui 20 suite, arredate con mobili d’epoca e dettagli raffinati e il ristorante George, insignito di due stelle Michelin, che propone un menù ispirato ai sapori del Golfo di Napoli, l’hotel è una meta imperdibile per chi ama storia e buona cucina. I piatti esaltano ingredienti locali in chiave contemporanea. Dalla spettacolare Bidder Terrace, gli ospiti possono ammirare una vista che abbraccia Posillipo, il Vesuvio e le isole di Sorrento, Ischia e Capri.

Benessere e lusso a Salò

Affacciato sul Lago di Garda, l’A-Rosa Resort di Salò unisce lusso moderno e benessere personalizzato. L’hotel a cinque stelle, di recente apertura, ha un’area wellness di 1.900 metri quadrati che comprende ambienti indoor e outdoor. Qui vengono offerti trattamenti esclusivi ispirati alla natura locale. L’eccellenza enogastronomica è un altro tratto distintivo della struttura. La cucina valorizza le specialità locali con ingredienti freschi e di qualità. Le 99 camere sono eleganti e accoglienti, progettate per garantire il massimo comfort.

L’anima autentica del Chianti

Nel cuore del Chianti, tra vigneti e uliveti secolari, Pieve Aldina riapre per la stagione estiva con esperienze pensate per chi cerca autenticità e benessere. Ogni giovedì, sotto un ulivo millenario, si svolge la “Tavolata Toscana”. Lo chef Niccolò Pini prepara un barbecue conviviale che celebra i sapori genuini della tradizione. Per rigenerarsi, si possono seguire lezioni di yoga accanto alla Pieve, in un’atmosfera di quiete. Quest’anno, l’olio extravergine d’oliva prodotto in loco diventa protagonista di un esclusivo trattamento SPA.

Roma, con vista sulla Città Eterna

Nel cuore di Roma, la terrazza panoramica di Etere, al Relais & Châteaux Palazzo Ripetta, è il punto d’incontro per vivere la città dall’alto. Il ristorante propone piatti raffinati della cucina mediterranea di stagione, come falafel croccanti, quinoa ai frutti di mare e calamaro alla griglia. Ogni domenica, il brunch tematico offre un viaggio tra sapori internazionali. La Pasqua sarà celebrata con piatti simbolo della tradizione, come agnello arrosto e lasagnetta agli asparagi.

Tradizione agricola e bellezza del centro storico

Sinalunga, incastonata nella provincia di Siena e nel cuore della Valdichiana, è una località consigliata da AirBnb che affonda le radici nella tradizione agricola toscana. Il suo centro storico, con strade strette e vicoli pittoreschi, conserva un’atmosfera che racconta la lunga e affascinante storia del luogo. Gli edifici storici e i dettagli architettonici arricchiscono questo angolo di Toscana, regalando un viaggio nel passato. Il fienile rurale immerso nel verde degli ulivi e dei boschi circostanti offre un’esperienza autentica, permettendo di apprezzare appieno la serenità e la bellezza del paesaggio toscano.

Un angolo di Paradiso sulla costa Sud-Orientale

Torre delle Stelle è una località incantevole che si affaccia sulla costa sud-orientale della Sardegna, precisamente sul golfo degli Angeli. Questa borgata, a picco sul mare, è il luogo ideale per chi cerca il massimo del relax, immerso in un paesaggio di colori vividi e profumi della macchia mediterranea. La villa selezionata da Airbnb in questa zona, immersa nel verde, è un ottimo punto di partenza per esplorare alcune delle spiagge più belle della Sardegna, come quelle di Villasimius, Costa Rei e Mari Pintau. Torre delle Stelle è il posto perfetto per una pausa di Pasqua in totale tranquillità e contatto con la natura.

Lusso ecosostenibile in Sicilia

Sulle pendici dell’Etna, Relais & Châteaux Monaci delle Terre Nere si distingue per un’ospitalità raffinata e sostenibile. Il Convivium Bar si arricchisce con un nuovo spazio privato ricavato da un antico palmento. La Liquor & Cigar Room offre un’esperienza esclusiva per gli amanti dei distillati. Il ristorante in piscina, ribattezzato Luce, propone una cucina che esalta la freschezza degli ingredienti locali. L’impegno ambientale dell’hotel si traduce in un sistema di riscaldamento sostenibile che copre oltre l’80% del fabbisogno energetico.

205 anni di ospitalità a Sorrento

Affacciato sul Golfo di Napoli, il Bellevue Syrene celebra 205 anni di storia. Per l’occasione, è previsto un evento esclusivo a ottobre 2025. In attesa delle celebrazioni, l’hotel introduce una novità gastronomica: il Bistrot La Pergola, guidato dallo chef Carmine Bellini. Con un tocco di modernità, Bellini reinterpreta la cucina campana con ingredienti freschi e tecniche innovative. Aperto tutti i giorni dalle 10 alle 18, il bistrot si propone come un punto di riferimento per un’esperienza culinaria rilassata e ricercata.

L’Isola del sole tra natura e benessere

Grado, l’isola del sole, è la meta ideale per una pausa primaverile che unisce storia, natura e benessere. Con il suo clima mite, offre spiagge dorate e numerose attività all’aria aperta, come kitesurf e biciclette. L’Anello di Grado, un percorso di 11 km, permette di esplorare il centro storico, le basiliche e la laguna. Per chi ama la cultura, il Museo della Pesca racconta la tradizione lagunare. Grado è anche famosa per le sue Terme Marine, dove rilassarsi tra piscine e saune. Durante il weekend di Pasqua, torna il Grado Street Food, con cibo di strada, musica e DJ Set. Un mix perfetto di sport, natura e gastronomia per una vacanza ideale.