Airbnb e la nuova era dell’ospitalità: ogni viaggio diventa un’esperienza su misura

Airbnb ha cambiato per sempre il modo di viaggiare delle persone, ma non si è fermato qui. Dopo oltre 2 miliardi di ospiti, l’azienda continua a ridefinire il concetto di soggiorno e di esplorazione del mondo. Non si tratta solo di prenotare un alloggio, ma di vivere un’esperienza autentica e su misura in ogni destinazione. Con il lancio dei nuovi Servizi Airbnb, delle Esperienze Airbnb e della nuova app Airbnb, il viaggio non è mai stato così completo.

Servizi Airbnb: Un Soggiorno Ancora Più Speciale

Tradizionalmente, gli hotel sono scelti per i servizi esclusivi che offrono, come la spa o il servizio in camera. Oggi, Servizi Airbnb porta la stessa qualità direttamente a casa tua. Le possibilità sono molteplici: immagina di essere accolto da un chef privato che prepara una cena gourmet nella tua casa Airbnb, oppure di goderti un massaggio rilassante dopo una lunga giornata di esplorazioni. Dall’allenamento personalizzato con atleti di fama mondiale a trattamenti di bellezza professionali, questi servizi sono pensati per soddisfare ogni esigenza, anche la più sofisticata.

L’offerta comprende anche catering personalizzati, servizi fotografici per immortalare momenti speciali, e trattamenti unghie realizzati da esperti. Ogni servizio è disponibile in più di 260 città, con nuove aggiunte costanti, e i prezzi sono pensati per tutte le tasche, partendo da opzioni sotto i 50 dollari. Così, chi prenota un Airbnb non dovrà più rinunciare ai comfort e alle comodità che solitamente si trovano solo in hotel di lusso.

Esperienze Airbnb: Un Modo Autentico di Vivere la Destinazione

Quando si viaggia, la vera magia non sta solo nel luogo, ma nel vivere ogni destinazione come un locale. Le Esperienze Airbnb offrono tour guidati e attività immersive con esperti locali, che permettono di scoprire aspetti nascosti e autentici di ogni città. Le esperienze spaziano da lezioni di cucina con chef stellati Michelin a sessioni di fitness, passando per escursioni nella natura e visite esclusive in musei. Esempio portante sono le tre esperienze, targate SEVENTEEN, Megan Thee Stallion e Patrick Mahomes, che non sono solo eventi, ma veri e propri viaggi attraverso la musica, la cultura e lo sport in diverse parti del mondo.

Partiamo per esempio da Los Angeles, California. Megan Thee Stallion, appassionata di cosplay e anime, lancia una sfida unica per chiunque voglia risvegliare l’Otaku che c’è in sé. La sua Otaku Hottie Quest offre ai partecipanti l’opportunità di esplorare e sviluppare il proprio lato più creativo attraverso una serie di missioni ispirate al mondo degli anime. L’esperienza si svolge nell’Otakuverso, un universo costruito da Megan stessa, dove i partecipanti vengono accolti con un braccialetto vuoto da riempire lungo il percorso. Ogni missione completata, che va dalla creazione di costumi da scolaretta in stile anime a sfide come “Il pavimento è lava” e tornei di Mortal Kombat 1, premia il successo con ciondoli speciali. Ogni ciondolo rappresenta un aspetto del percorso, dalla forza alla danza, e viene guadagnato attraverso la partecipazione a prove che combinano creatività, abilità e passione per il mondo otaku. I partecipanti non solo avranno la possibilità di cimentarsi in sfide divertenti, ma potranno anche assaporare il gusto autentico del ramen, grazie alla ricetta segreta di Megan. Inoltre, la serata si conclude con un brindisi al bar, dove Megan offre la sua tequila esclusiva, Chicas Divertidas, insieme a una bevanda analcolica approvata dalla stessa. L’esperienza culmina con una sorpresa finale, un forziere segreto e un regalo speciale per ogni partecipante: il costume da cosplay, simbolo della trasformazione completa.

Voliamo poi a Seoul, Corea del Sud. Il gruppo K-pop SEVENTEEN si prepara a festeggiare il suo decimo anniversario, un traguardo che viene celebrato insieme ai CARAT, i fan che hanno accompagnato la band attraverso ogni fase del loro straordinario cammino. L’occasione è marcata da un’esperienza immersiva, creata per permettere ai fan di ripercorrere dieci anni di successi, momenti speciali e musica. L’avventura inizia attraversando un tunnel illuminato da luci pulsanti, che conduce alla SEVENTEEN Room. In questo spazio esclusivo, sono esposte giacche personalizzate in quarzo rosa, uno dei colori distintivi del gruppo. Le giacche, che possono essere personalizzate con spille, timbri e pennarelli, rappresentano un simbolo di orgoglio e di appartenenza per ogni fan. Un’occasione unica per partecipare al decennale della band, come parte integrante della famiglia CARAT. Il percorso continua attraverso una serie di schermi che proiettano i momenti più iconici della band, fino ad arrivare allo studio di registrazione. Qui, i partecipanti potranno registrare un messaggio speciale per il decimo anniversario, che sarà incluso in un video esclusivo proiettato durante l’evento. L’esperienza culmina con una passeggiata sul red carpet, un’opportunità per immergersi nell’energia di una vera celebrazione della cultura popolare, e si conclude con un incontro speciale con i membri del gruppo, durante il quale vengono condivisi ricordi, storie mai raccontate e una performance di uno dei loro successi più amati.

E per finire, torniamo negli Stati Uniti. Più precisamente a Kansas City, Missouri. Patrick Mahomes ha progettato una domenica che fonde perfettamente competizione, divertimento e buona cucina, unendo la passione per il football alla tradizione culinaria di Kansas City. In un ambiente rilassato ma stimolante, Mahomes invita i partecipanti a sfidarsi in giochi e attività ispirate alla sua carriera, concludendo la giornata con un barbecue in stile locale. La giornata inizia con una serie di sfide, a partire da un gioco di beer pong, per poi proseguire con prove fisiche e mentali. Il primo test, nel campo di golf allestito nello stagno, sfida i partecipanti a centrare degli anelli galleggianti con palline da golf. Il secondo, un percorso a ostacoli, mette alla prova la prontezza e l’agilità. La sfida finale, che simula i lanci di un quarterback, premia la precisione e l’abilità. Il trofeo che incarna il cuore della competizione è esposto in bella vista nella baita dove, dopo le sfide, i partecipanti si rilassano e godono di maccheroni al formaggio, alette di pollo e carne di maiale sfilacciata. L’evento si conclude con un momento di socializzazione, in cui si parla di football, si gioca a cornhole e si condividono risate e aneddoti. Un’esperienza che, pur nell’atmosfera competitiva, lascia il segno come una domenica davvero memorabile.

La Nuova App Airbnb: Un Viaggio Senza Confini

Dal 2010, l’app di Airbnb era focalizzata principalmente sulla prenotazione degli alloggi. Ma con l’introduzione dei Servizi e delle Esperienze, l’app è stata completamente ripensata. Ora, in un’unica piattaforma, è possibile prenotare non solo una casa, ma anche servizi personalizzati e esperienze uniche in ogni angolo del mondo. La nuova app aiuta i viaggiatori a pianificare ogni fase del viaggio, con suggerimenti basati su destinazione, interessi e tipologia di viaggio.

Tra le principali novità dell’app, spicca la sezione Esplora, che consente di scoprire alloggi, esperienze e servizi in modo semplice e immediato. La sezione Viaggi fornisce un programma dettagliato, con riepiloghi delle prenotazioni e suggerimenti personalizzati per ogni giorno del soggiorno. Anche gli host trarranno beneficio dalla nuova interfaccia, con strumenti più efficaci per la gestione di annunci e calendari.

La nuova app di Airbnb è, quindi, molto più di una piattaforma di prenotazione: è uno strumento pensato per rendere ogni momento del viaggio ancora più fluido e coinvolgente.

Una Nuova Visione del Viaggio

Con l’introduzione di Servizi e Esperienze, Airbnb ha creato una piattaforma che supera i tradizionali confini dell’ospitalità. Oggi, non è solo il soggiorno a rendere speciale un viaggio, ma tutto ciò che ci gira attorno. Dalle Esperienze culturalmente uniche alla possibilità di accedere a servizi di alta qualità direttamente a casa propria, Airbnb sta cambiando il modo di viaggiare. E con la nuova app, la pianificazione e l’esperienza stessa del viaggio diventano più semplici e soddisfacenti che mai.

Airbnb non si ferma mai. Ogni nuova funzionalità è pensata per connettere ancora di più le persone al cuore di ogni destinazione. Come afferma Brian Chesky, co-fondatore e CEO di Airbnb: “Il modo più genuino per esplorare una destinazione è tramite le persone che ci abitano e che la conoscono al meglio”. E con Servizi e Esperienze, non è mai stato così facile farlo.