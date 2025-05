Airbnb e Megan Thee Stallion: L’Otaku Sexy Quest nell’Universo Anime

Los Angeles. Megan Thee Stallion, appassionata di cosplay e anime, lancia una sfida unica per chiunque voglia risvegliare l’Otaku che c’è in sé. La sua Otaku Hottie Quest offre ai partecipanti l’opportunità di esplorare e sviluppare il proprio lato più creativo attraverso una serie di missioni ispirate al mondo degli anime.

L’esperienza si svolge nell’Otakuverso, un universo costruito da Megan stessa, dove i partecipanti vengono accolti con un braccialetto vuoto da riempire lungo il percorso. Ogni missione completata, che va dalla creazione di costumi da scolaretta in stile anime a sfide come “Il pavimento è lava” e tornei di Mortal Kombat 1, premia il successo con ciondoli speciali. Ogni ciondolo rappresenta un aspetto del percorso, dalla forza alla danza, e viene guadagnato attraverso la partecipazione a prove che combinano creatività, abilità e passione per il mondo otaku.

I partecipanti non solo avranno la possibilità di cimentarsi in sfide divertenti, ma potranno anche assaporare il gusto autentico del ramen, grazie alla ricetta segreta di Megan. Inoltre, la serata si conclude con un brindisi al bar, dove Megan offre la sua tequila esclusiva, Chicas Divertidas, insieme a una bevanda analcolica approvata dalla stessa. L’esperienza culmina con una sorpresa finale, un forziere segreto e un regalo speciale per ogni partecipante: il costume da cosplay, simbolo della trasformazione completa.