Temptation Island 2025, la settima puntata: chi si lascia, chi torna e chi «si invergognisce»

È andata in onda mercoledì 30 luglio su Canale 5 la penultima puntata di Temptation Island 2025, con l’attesissimo gran finale previsto già per stasera, 31 luglio. In questa puntata, si sono decisi i destini di alcune delle coppie più (o meno) discusse dell’edizione, tra falò finali, colpi di scena da fotoromanzo anni ‘90 e lessico da denuncia all’Accademia della Crusca.

Maria Concetta e Angelo: fine dell’incubo

La puntata si apre con una coppia talmente poco incisiva da far sospettare agli spettatori di essersela sognata: Maria Concetta e Angelo. Lei lo schifa come se lui fosse un avanzo di frigorifero lasciato lì dal 2019. Lui, ingenuo (forse), ha raccontato all’inizio del programma le sue gesta passate da Casanova con saldo negativo, scatenando in Maria Concetta un risentimento permanente, espresso con colorite metafore zoologiche: da “puorc” a “toporatto”, un bestiario sentimentale di rara intensità.

Ma il colpo di grazia arriva quando Angelo, convinto di essere invisibile alle telecamere come Harry Potter con il mantello dell’Invisibilità, propone alla tentatrice Marianna di vedersi fuori. Lo rivedono in video, lui finge stupore, ma Maria Concetta ha già lo sguardo di chi aspetta solo l’ultima prova per il patibolo: «Dopo ciò che ti ho visto fare qui, tu non sei più niente per me. Hai visto che non sono pazza? Ho sempre avuto ragione su di te!». Poi tira fuori il jolly: un bacio extraconiugale scoperto tempo prima, di cui ha addirittura le prove.

Lei esce “felicemente da sola”, lui promette redenzione. Ma il vero miracolo sarebbe che questi due non si incontrassero mai più.

Sonia M. torna da Alessio. E prende un due di picche in diretta nazionale

Sonia Mattalia, che ci aveva regalato l’unico falò decente della prima puntata, decide di rovinare tutto tornando strisciando da Alessio, l’uomo che ha il romanticismo di un autovelox. Dopo averlo lasciato, ora lo rivuole indietro, scusandosi perfino per avergli “negato” l’esperienza del reality. Lui, invece, avrebbe voluto esplorare i sentimenti “relazionandosi con soggetti terzi”. Chiarissimo.

Alessio è quindi l’unico essere umano a volersi godere Temptation Island come un Erasmus. E adesso è lui a fare il difficile, rifiutandola con una serie di accuse deliranti: che lei doveva lasciargli il tempo per capire se la amava ancora, che il sesso funzionava solo pensando ad altre, che la proposta di matrimonio l’ha fatta “per gratitudine”.

E lei? Sta lì, chiede scusa. Gli dà perfino ragione. Quando lui le augura, con la grazia di un bisonte zoppo, «Sonia, mi raccomando, vogliati bene!», il telespettatore medio versa lacrime. Di sangue. Ma l’Accademia della Crusca no: quella urla.

Rosario e Lucia: «Mi sono invergognito!»

Nel comparto tragicomico della puntata spiccano Rosario e Lucia, protagonisti di una parabola più triste che comica. Rosario, uomo dallo spettro emotivo di un termosifone spento, vede Lucia trascorrere la notte in spiaggia con il tentatore Andrea. Richiede subito il falò, ma scopre che era tutta una messinscena: Lucia voleva solo una reazione. La ottiene, infatti Rosario accetta finalmente di convivere con lei.

Un mese dopo, però, scopriamo che nulla di ciò è accaduto. Lucia si è ravveduta: «è cambiato, è diventato geloso, esagerato». Rosario, come ogni uomo determinato a non convivere ma troppo codardo per dirlo, cerca il pretesto giusto. E lo trova in una chat di gruppo scovata sul cellulare di lei.

Ma il vero colpo di teatro arriva con un video di Andrea, il tentatore, che rivela di essersi incontrato con Lucia in una “città sicura”. Rosario chiama Andrea in diretta, davanti alle telecamere. Non sentiamo l’audio ma il momento è epico: «Io mi sono invergonito, mi sono invergognito di te», dichiara Rosario, inventando un nuovo tempo verbale.

Lucia, forse infettata linguisticamente, risponde: «Mi sono invergognita anche io». Si prenda nota: questo virus non ha ancora vaccino.

Marco e Denise: il falò bis della sindrome di Stoccolma

E mentre si tira a mezzanotte, Canale 5 ci regala un secondo falò tra Marco e Denise. Lei, nel corso del programma, ha flirtato intensamente col tentatore Flavio, etichettando Marco come “immaturo” e paragonando la relazione a un lento decesso.

Marco, che per lei aveva mollato Ibiza (dove lavorava come PR e DJ) per gestire un B&B, si era beccato frasi come: «Magari Marco fosse come te!» mentre Denise lumava il bicipite di Flavio. Eppure, nonostante tutto, eccoli di nuovo lì.

Lei nega di aver paragonato i due (bugia documentata su nastro), spiega che parlare con Flavio era solo un modo per farsi ascoltare. Marco, innamoratissimo, pur deluso, alla fine cede: escono insieme per “parlare” e “risolvere” (spoiler: fra un mese, nuovo falò?).