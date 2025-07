«Temptation Island» parte col botto: ascolti record e la prima coppia che scoppia

È iniziata col piede giusto la nuova edizione di Temptation Island, il docu-reality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. La prima puntata ha segnato un debutto da record: 3.452.000 spettatori con il 27.8% di share, che sale al 34.46% sul target commerciale. Lo show ha toccato picchi di 4.119.000 spettatori e il 42.16% di share, conquistando la vetta del prime-time. Numeri impressionanti anche tra i giovanissimi: 48% di share nella fascia 15-34 anni e addirittura 60% tra i 15-19enni.

Anche sui social è boom: l’hashtag #TemptationIsland è diventato l’argomento più discusso non solo in Italia, ma anche a livello mondiale.

“‘Temptation Island’ torna su Canale 5 e conferma, fin dalla prima puntata, il forte legame con il pubblico, registrando ascolti record e una grande partecipazione sui social – commenta Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5 – Un successo che nasce dalla capacità di Maria De Filippi e del suo team di raccontare con autenticità le dinamiche delle relazioni umane, attraverso un format riconoscibile, solido e sempre attuale. Ringrazio Filippo Bisciglia, storico volto del programma”.

Temptation Island, cosa è successo nella prima puntata

La dodicesima edizione non ha deluso le aspettative e, fin dal primo appuntamento, ha regalato momenti ad alta tensione e scelte inaspettate.

Sonia M. e Alessio: prima coppia scoppiata

Tra i protagonisti della serata, la storia di Sonia M. e Alessio ha subito un’accelerazione drammatica. Lei, 48 anni, scopre attraverso i video che il compagno 39enne – che peraltro ha scritto al programma – ha ben altre motivazioni per essere lì. Alessio, infatti, ammette di non amare Sonia, forse di non averla mai amata, e di averle chiesto di sposarlo solo per gratitudine. Poi dichiara apertamente di voler vivere l’esperienza televisiva per divertirsi e farsi conoscere.

Ferita da queste parole, Sonia chiede immediatamente un falò di confronto. La reazione di Alessio è destabilizzante: scoppia in lacrime e si dispera, ma si rifiuta di presentarsi al falò. Secondo il regolamento, l’abbandono dovrebbe essere automatico per entrambi. Tuttavia, le altre fidanzate, colpite dalla sensibilità e dalla gentilezza di Sonia, chiedono alla produzione che lei possa restare nel villaggio. Una svolta inaspettata che lascia spazio a sviluppi futuri.

Flavio, il tentatore che conquista tutte

Dopo il classico “rito degli incappucciati” in spiaggia, arriva il momento delle scelte. Quando Filippo Bisciglia chiede alle fidanzate di indicare il tentatore che le ha colpite di più, il nome ricorrente è uno: Flavio. Calciatore del 2001, Flavio viene scelto da quasi tutte: Maria Concetta, Sonia, Valentina e Denise. Solo Lucia opta per Manuel.

Alla domanda di Bisciglia su quale ragazza abbia catturato la sua attenzione, Flavio non ha dubbi: la sua preferenza va a Denise.

La rabbia incontrollabile di Antonio

Un altro momento esplosivo è quello che coinvolge Antonio, in coppia con Valentina da un anno (e conviventi da quattro mesi). A scrivere al programma è lei, ma è lui a perdere il controllo. Antonio, che confessa di aver tradito più volte la compagna e di essere “fragile” e sensibile al fascino femminile, va su tutte le furie quando vede un video in cui Valentina lo critica per il suo comportamento e per non contribuire alle spese domestiche.

La reazione è veemente: accecato dalla rabbia, Antonio rompe un bicchiere e minaccia di lasciare il reality. Dopo lo sfogo, però, decide di restare, consapevole che la sua permanenza potrebbe cambiare le carte in tavola.