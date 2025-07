Temptation Island 2025, coppie sospette, incidenti in barca e colpi di scena: ecco cosa c’è da sapere

Temptation Island cambia scenario e sbarca in Calabria, tra mare cristallino e… coppie non proprio cristalline. Settimane di falò infuocati, sospetti di coppie “fake” e un caicco “naufragato”. Filippo Bisciglia guida i protagonisti in un viaggio tra amori traballanti, tradimenti annunciati e colpi di scena che nemmeno il miglior sceneggiatore avrebbe osato immaginare. Ecco cosa aspettarsi dall’edizione 2025

Archiviata la Sardegna, Temptation Island cambia panorama e sbarca (letteralmente) in Calabria per la dodicesima edizione. Dal 3 luglio, ogni giovedì in prima serata su Canale 5, torna il docu-reality più amato dagli amanti del voyeurismo sentimentale, con il consueto carico di lacrime, gelosie, falò infuocati e video compromettenti. Filippo Bisciglia, sempre più guida spirituale delle coppie allo sbando, ci accompagnerà nel nuovo “viaggio nei sentimenti” all’interno del Calalandrusa Beach&Nature Resort, paradiso calabrese che promette di far crollare ogni certezza (sentimentale, ovviamente).

Le coppie

Quest’anno sono sette le coppie non sposate e senza figli (almeno all’inizio), pronte a mettersi alla prova per capire se l’amore è vero o solo un’abitudine travestita da relazione stabile. A partecipare:

Valentina e Antonio

Alessio e Sonia M.

Maria Concetta e Angelo

Simone e Sonia B.

Denise e Marco

Lucia e Rosario

Sarah e Valerio

Ciascuna coppia con i suoi motivi e, talvolta, i suoi piccoli misteri da risolvere. Qualcuno vuole testare la fedeltà, qualcun altro è reduce da tradimenti, mentre c’è anche chi – leggenda narra – avrebbe unito le forze solo per godersi un po’ di visibilità e mare gratis. Ma si sa, le voci di corridoio sono come i falò: scaldano più delle verità.

Il format (spoiler: è sempre lo stesso)

Il meccanismo non cambia: le coppie si dividono in due villaggi separati, circondati da 13 single uomini e 13 single donne, accuratamente selezionati per scardinare ogni residuo di fiducia. I fidanzati si raccontano, si aprono, si rilassano, e – puntualmente – fanno o vedono qualcosa che scatena un putiferio. Il tutto, naturalmente, documentato da telecamere onnipresenti, che neanche l’FBI.

L’obiettivo? Cercare risposta a domande tipo: “L’amore che c’è tra di noi è autentico? La vita di coppia è la vita che voglio? Posso davvero fidarmi della persona che ho al mio fianco?”

Spoiler: spesso la risposta è no. Ma vuoi mettere la soddisfazione di scoprirlo guardando un video in spiaggia mentre il/la partner balla abbracciato/a a un perfetto sconosciuto?

Il resort: benvenuti in Calabria

Quest’anno, i sogni infranti (e le scenate) hanno luogo nel Calalandrusa Beach&Nature Resort, in provincia di Catanzaro. Un angolo di paradiso con giardini, mare cristallino e l’ideale per urlarsi “non mi meriti!” al tramonto. Le coppie sbarcano dal tradizionale caicco (vedi sotto per il colpo di scena) e iniziano la loro avventura separati ma… sempre sotto osservazione.

I single: tentazioni in saldo

Tra i tentatori e le tentatrici troviamo:

Le ragazze: Alessia, Marianna, Alice, Rebecca, Marta, Mariela, Nicol, Eva, Ylenia, Claudia, Ary, Arianna e Ale.

Alessia, Marianna, Alice, Rebecca, Marta, Mariela, Nicol, Eva, Ylenia, Claudia, Ary, Arianna e Ale. I ragazzi: Diego, Emanuele, Flavio, Lorenzo, Manuel, Gabriel, Andrea, Francesco, Salvatore, Mariano, Alessandro, Matteo ed Edoardo.

Tutti con fisici scolpiti, sguardi magnetici e curriculum amorosi più impegnativi di una tesi di laurea. In altre parole: la ricetta perfetta per mettere in crisi anche la più solida delle relazioni da Instagram.

Falò, capanni e confronti anticipati

I momenti clou restano i falò: appuntamenti sulla spiaggia in cui Bisciglia mostra i video compromettenti raccolti nei giorni precedenti. A volte, però, le sorprese arrivano prima, nel temutissimo Capanno, dove video a sorpresa causano reazioni spesso degne di uno psicodramma greco e sfociano in falò di confronto anticipato.

È lì che si decide tutto: si resta insieme, si chiude tutto, oppure si esce “da soli ma più forti di prima” (spoiler: quasi mai). Come ricorda sempre Filippo: “Decidi di uscire dal programma con la/il tua/o fidanzata/o o decidi di uscire da solo/a?”

Fake o innamorati? Questo è il dilemma

Non sarebbe Temptation Island senza le accuse di “coppie fake”. Quest’anno sotto la lente ci sono:

Valentina e Antonio , con lui accusato di avere due relazioni parallele (o forse no?).

, con lui accusato di avere due relazioni parallele (o forse no?). Lucia e Rosario , secondo alcuni solo in cerca di visibilità.

, secondo alcuni solo in cerca di visibilità. Maria Concetta e Angelo , che hanno svelato la “tecnica dello scotch” (no, non è un cocktail ma un metodo per controllare il partner).

, che hanno svelato la “tecnica dello scotch” (no, non è un cocktail ma un metodo per controllare il partner). Marco e Denise, reduci da un tradimento, con lei che ha scritto al programma “per mettere alla prova il loro legame”. Coraggiosa? Forse. Vendicativa? Probabile.

Il caicco affondato (ma senza feriti)

E poi c’è l’incidente della barca, già diventato leggenda prima ancora della messa in onda. La scena non si vedrà in TV – decisione di Maria De Filippi – ma per fortuna ci pensa Bisciglia a raccontare tutto: “Non è successo niente e nessuno si è fatto male. Un inizio frizzante, sicuramente porterà fortuna.”

Il conduttore ha spiegato che il caicco ha urtato un relitto ed è finito spiaggiato mentre lui presentava le coppie. Tutti illesi, ma decisamente bagnati.

Anticipazioni: una gravidanza (forse) e un evento mai visto

I colpi di scena non mancheranno. Secondo Novella2000, durante le registrazioni una delle coppie avrebbe scoperto di aspettare un bambino. Sarà vero? Vedremo. Intanto, Bisciglia promette: “C’è una cosa che mi ha colpito tantissimo. È successo a una coppia qualcosa che in passato non era mai successa. E no, non si tratta di una proposta di matrimonio”.

Insomma, Temptation Island 2025 è pronto a regalare nuove crisi, nuove rivelazioni, e nuovi meme. Perché, alla fine, se non possiamo vivere l’amore perfetto… possiamo sempre guardare quello degli altri andare a rotoli (forse), con un bel gelato in mano e Filippo Bisciglia in sottofondo.