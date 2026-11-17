L’ultimo modello della casa cinese ha lo stesso nome del melafonino e punta a batterlo con una scheda tecnica superlativa e un display sul retro ricco di funzioni.

da Parigi

Pro e Max sono due attribuzioni tanto muscolari quanto generiche e la serie è davvero la numero 18, ma siamo comunque fuori dal terreno delle coincidenze. Dietro, sembra esserci una volontà precisa e arrembante: lo Xiaomi 18 Pro Max, presentato per l’Europa oggi a Parigi, vuole sfidare frontalmente l’iPhone 18 Pro Max, non solo nel nome.

Si propone di batterlo per le caratteristiche tecniche, mettendo sotto il cofano una batteria mostruosa (da 7.050 mAh), un processore forzuto (l’ultimo arrivato in casa Qualcomm, lo Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6), un comparto fotografico realizzato in collaborazione con Leica, retto da un doppio sensore da 200 megapixel, per scatti e video di alto livello, all’occorrenza riveduti e corretti dagli automatismi dell’intelligenza artificiale.

Lo Xiaomi 18 Pro Max è un top di gamma maiuscolo, completo, ambizioso a dir poco, anche nel prezzo, nonostante varie promozioni al lancio lo possono snellire di qualche centinaio di euro e portare diversi vantaggi, come abbonamenti alle versioni a pagamento di Spotify, YouTube e Google per alcuni mesi. Sveliamo subito quanto costa: 1.650 euro per la configurazione da 12 giga di ram e 256 di spazio di archiviazione; 1.850 euro per quella 12+512. È evidente: se 18 è il numero che si associa alla maggiore età, Xiaomi vuole dare prova di pensare in grande.

Due schermi sono meglio di uno

Oltre all’iPhone 18 Pro Max, lo Xiaomi 18 Pro Max tenta di competere con il modello della Mela che ha fatto parlare tantissimo di sé negli ultimi mesi: l’iPhone Duo. O pure il Galaxy Z Fold 8, se vogliamo estendere il discorso alla generazione dei pieghevoli a passaporto.

La filosofia di base è la seguente: va bene avere due display sullo stesso smartphone, ma senza che nemmeno uno si pieghi. Sul lato opposto di quello principale da 6,9 pollici, la casa cinese ha posizionato uno schermino brillante, luminoso e reattivo da 2,9 pollici. Se ne sta accanto alle fotocamere, accendendo quello spazio vuoto che di solito è occupato dalle velleità dei designer, dal loro intento di posizionare gli occhi elettronici in questa o quella direzione.

Il display principale del telefono è da 6,9 poliici

Forma e funzione

Non è solo lì a mostrare l’ora, in modo basico, come un vecchio segnatempo analogico, oppure tramite divertenti animazioni di buffi animaletti, compreso un irresistibile capibara. Né è uno strumento che intende ridurre le distrazioni durante il lavoro o in vacanza, facendo lampeggiare giusto le notifiche più importanti, per decidere di sbloccare lo schermo principale quando necessario. A questo ha già pensato Nothing, per dire.

Xiaomi punta, in base agli scenari, a una sostituzione piena (e sensata) o a una mutua integrazione. Gli sviluppatori potranno sbizzarrirsi, ma già ci sono due esempi eccellenti. Il primo è trasformare quella finestrella in un mirino portentoso, così si possono fare selfie, scatti di gruppo, o registrare video mentre si parla alla massima qualità, sfruttando i sensori principali della fotocamera.

Un’altra tipologia indovinata è la traduzione in tempo reale: immaginiamo di parlare con una persona di cui non conosciamo la lingua, per esempio se siamo in Cina o in Giappone. Il nostro interlocutore legge le nostre frasi rese in caratteri a lui familiari, noi a nostra volta vediamo comparire in italiano quello che ci sta dicendo. Così l’interazione diventa piacevole, fluida e convincente.

Certo, non mancano le derive nerd evitabili, come i giochini e i passatempi rapidi sullo schermino. Ma la domanda è più che lecita: perché mai non si dovrebbe usare il display principale in questi frangenti? A prescindere da tutto, bisogna riconoscere a Xiaomi di aver tentato – non da oggi – di svecchiare la solida liturgia dello smartphone senza ricorrere alla via della sua flessibilità morfologica.

Un occhio alla privacy

Sempre per rimanere in tema delle sfide frontali alla concorrenza, lo Xiaomi 18 Pro Max incorpora una delle caratteristiche più utili del Samsung S26 Ultra, finora una sua esclusiva: il privacy display di serie, integrato nell’hardware, attivabile o disattivabile a piacere.

Un bel bonus per chi viaggia spesso o prende i mezzi pubblici e vuole che i fatti suoi rimangano tali, privati. Senza sentirsi costretto a coprire lo schermo con una pellicola che, spesso, fa le bollicine o mortifica la luminosità in ogni circostanza, anche quando si sta guardando un film, giocando, o tutte quelle volte che ci importa poco o niente della curiosità annoiata del nostro vicino di posto.

Lo Xiaomi 18 Pro Max in nero

Xiaomi riprende delle funzioni tipiche di Samsung, come la possibilità di scegliere quali applicazioni e notifiche proteggere con lo scudo privacy (per esempio la banca o un servizio di messaggistica), ma aggiunge un interessante valore aggiunto: una sorta di sentinella di bordo che ci segnala, attraverso una vibrazione, quando qualcun altro – magari alle spalle o nei dintorni – sta tenendo gli occhi sul nostro schermo. Insomma, il privacy display diventa proattivo.

Una filosofia sullo sfondo

«Vogliamo che i nostri prodotti siano per prima cosa utili, intuitivi e facili da usare. Poi ci interessa che funzionino al meglio all’interno del nostro ecosistema. Da ultimo, vogliamo siano smart, grazie anche al contributo dell’intelligenza artificiale. La traiettoria, la strada per il futuro, è che possano riconoscere dove sei e di cosa hai bisogno» racconta a un incontro a porte chiuse prima del lancio, a cui Panorama.it ha potuto partecipare, Xu Fei, Chief Marketing Officer di Xiaomi. In azienda da 16 anni, da quando il colosso era ancora una start-up, è stata una delle prime persone a essere assunte. «La dipendente numero 14», come ama ricordare lei stessa.

Xu Fei, Cmo di Xiaomi, durante l’incontro prima del lancio dell’ultimo smartphone dell’azienda

Xu Fei guarda alle prossime sfide del brand: nel 2027 arriveranno in Europa le automobili marchiate Xiaomi. «Dopo l’uomo, con i dispositivi per il personal computing», riassume, «dopo la casa, ora tocca alla macchina, che vediamo come uno spazio mobile smart». Insomma, un grande telefono con le ruote, sicuro e performante.

Tutto con il turbo

Tornando allo smartphone, come si diceva nell’introduzione, a livello di hardware lo Xiaomi 18 Pro Max incorpora praticamente il meglio che si possa chiedere oggi a un telefono top di gamma. È bene ribadirlo per specificarlo: è uno dei primissimi a montare la piattaforma Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, che comporta un incremento significativo di ogni tipo di performance, dall’elaborazione grafica alla gestione delle informazioni e, sul device, dell’intelligenza artificiale, ottimizzando anche l’autonomia.

Comunque, la durata della batteria non è certo un tema, giacché sfondando il muro dei 7.000 mAh (la concorrenza si ferma nei dintorni dei 5.000, se va bene), si può teoricamente arrivare a due giorni di utilizzo. Oppure a un giorno pienissimo, dalla mattina alla notte, senza fatica. E comunque, quando si va a corto di autonomia, la batteria riprende fiato molto velocemente: la ricarica cablata raggiunge i 100W, quella senza fili la metà.

Per fermare l’attimo

La partnership tra Leica e Xiaomi festeggia i cinque anni, dunque non è più una questione di incastri, di trovare la quadra, piuttosto di una sofisticazione di quanto già consolidato. Con il secondo display a fare da mirino, gli scenari d’utilizzo sono plurimi e trasversali. Il sistema a doppia fotocamera da 200 megapixel, che ha il suo fulcro nell’obiettivo ottico Leica Summilux, assicura scatti chiari e con i colori che rispecchiano quelli originali percepiti dal nostro occhio.

A livello video, le registrazioni sono fino a 4K a 120fps in Dolby Vision, un tetto che si può impostare a piacere, come si può scegliere una soluzione alternativa, meno impattante sullo spazio di archiviazione, in base alle proprie necessità.

Se questa è la parte hardware, diventa altrettanto interessante la stampella del software: l’assistente creatività Xiaomi, se lo desideriamo, può metterci il naso. Così, quando dobbiamo fare un ritratto in controluce, illumina un volto che altrimenti verrebbe sottoesposto; nei video, suggerisce inquadrature e composizioni migliori. O, una volta memorizzati i contenuti, indica come ritagliarli al meglio. Così, lo smartphone si trasforma in un versatile studio di post-produzione.

Il fratello minore, ma fino a un certo punto

Accanto al 18 Pro Max, Xiaomi fa debuttare in Europa anche il modello 18 Pro (già, di nuovo proprio come Apple). Il prezzo scende – 1.450 euro per la versione da 12 giga di ram e 256 di spazio di archiviazione, 1.650 per un’archiviazione di 512 giga – e si riducono di riflesso le dotazioni.

Lo schermo principale arriva a 6,4 pollici, dunque è comodissimo utilizzarlo con una mano sola. E sì, c’è il privacy display come il secondo schermino sul retro, leggermente inferiore al fratello maggiore: 2,7 pollici.

Il peso è interessante, siamo di poco sotto i 200 grammi – sono invece 229 per il Pro Max, nulla di drammatico – così come la taglia della batteria, pari a 6.000 mAh. Il processore è lo Snapdragon 8 Elite Gen 6, il comparto fotografico schiera sempre la coppia dei 200 megapixel e la collaborazione con Leica. I due modelli condividono anche i colori: due classiconi come il bianco e il nero, più una coppia di varianti ardite, ovvero velluto rosso e blu cosmico.

Dopo il lancio cinese, i rivali più ambiziosi degli iPhone nella galassia Android arrivano dunque anche da noi. E la prova che conta, quella dei regali di Natale, è alle porte.