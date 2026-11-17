Sessantasette anni di distanza, due automobili e un unico simbolo sul cofano: il Tridente. Maserati sceglie Milano AutoClassica 2026, in programma dal 19 al 22 novembre, per mettere a confronto il proprio passato con il presente. Da una parte la 3500 GT Convertibile Vignale Prototipo del 1959, dall’altra la GranCabrio da 490 cavalli. Due vetture che raccontano non soltanto l’evoluzione della Casa modenese, ma anche quella dell’industria automobilistica italiana. Dall’epoca delle grandi carrozzerie artigianali a quella dell’elettronica e delle prestazioni governate dalla tecnologia. In mezzo ci sono oltre sessant’anni di trasformazioni, durante i quali Maserati ha continuato a preservare la propria identità: costruire sportive capaci di coniugare eleganza, potenza e piacere di guida.

La 3500 GT Convertibile Vignale, recentemente certificata da Maserati Classiche, racconta una stagione irripetibile dell’automobilismo italiano. Presentata nel 1959, rappresentò uno dei passaggi fondamentali nell’affermazione del Tridente tra i costruttori di vetture sportive destinate alla strada. Cofano lungo, proporzioni equilibrate, abitacolo arretrato e una linea che non aveva bisogno di esasperazioni per trasmettere dinamismo. Era l’epoca in cui il disegno di un’automobile poteva diventare un manifesto di eleganza.

A raccoglierne l’eredità è oggi la GranCabrio, che reinterpreta quella stessa filosofia con strumenti completamente diversi. Sotto il cofano ci sono 490 cavalli, mentre l’elettronica governa una parte delle dinamiche di guida che, sessant’anni fa, erano affidate quasi esclusivamente alla sensibilità del conducente. Cambia anche il concetto di comfort, con un abitacolo nel quale materiali ricercati e tecnologie digitali convivono con l’impostazione tipica delle grandi sportive del marchio modenese.

Il confronto non è soltanto stilistico. Racconta anche l’evoluzione di un settore che ha dovuto reinventarsi più volte, attraversando crisi economiche, trasformazioni industriali e nuove sfide tecnologiche. Maserati ha conosciuto tutte queste stagioni, conservando però un elemento distintivo: l’ambizione di costruire automobili capaci di offrire prestazioni elevate senza sacrificare il piacere del viaggio.

Le due vetture saranno esposte nello stand B02 del padiglione 16, nello spazio di Ruoteclassiche, che le ha scelte anche per la copertina del numero di novembre. Una presenza che offre l’occasione per accendere i riflettori sul lavoro di Maserati Classiche, il programma attraverso il quale la Casa tutela il proprio patrimonio storico, certificando l’autenticità delle vetture e valorizzando una tradizione che costituisce ancora oggi una parte importante dell’identità del marchio.

Al di là dei numeri e delle prestazioni, il vero punto di contatto tra queste due cabriolet è proprio questo. La capacità di raccontare un’idea di automobile che non si esaurisce nella funzione di trasporto. Un oggetto industriale, certamente, ma anche un’espressione di cultura, tecnica e stile. E se la 3500 GT rappresenta una delle pagine più affascinanti del passato Maserati, la GranCabrio dimostra quanto quella storia continui a pesare sul presente. Anche quando, tra un modello e l’altro, sono trascorsi quasi settant’anni.