Roma è l’essenza stessa della Dolce Vita, una Caput Mundi intramontabile dove la storia non resta chiusa nei musei, ma si fa materia viva da respirare e vivere. Quando il tramonto tinge i rooftop sospesi sulla Capitale, accarezzando millenni di arte e potere, la prospettiva si trasforma in pura meraviglia. In questo equilibrio perfetto tra l’incanto dell’antico e il glamour contemporaneo, la città diventa il palcoscenico di un viaggio sensoriale d’eccezione: un itinerario raffinato che nasce dal riposo rigenerante nelle sue dimore più prestigiose per perdersi tra i santuari del gusto e della grande accoglienza.

Six Senses Rome, il nuovo volto del lusso sostenibile

Nel cuore pulsante di via del Corso, a pochi passi dal Pantheon e dalla Fontana di Trevi, Six Senses Rome ridefinisce il concetto di ospitalità urbana con un’anima autenticamente sostenibile e un design che dialoga sapientemente con la storia. Le sue 96 camere e suite sono un inno alla bellezza, alla luce naturale, arricchite da magnifiche terrazze che regalano scorci da favola sull’Altare della Patria. L’esperienza sensoriale al Six Senses si risveglia al mattino con una colazione curatissima, dove ogni proposta nasce da prodotti selezionatissimi provenienti da piccoli produttori locali. La proposta gastronomica del ristorante BIVIUM porta la firma dell’Executive Chef Fabio Sangiovanni, capace di orchestrare una cucina dove la nutrizione salutare sposa il piacere puro del palato. Il BIVIUM è stato inoltre protagonista di una cena a quattro mani con Fabio Sangiovanni e Morgan Witkin, chef vegana e fondatrice di Morganic Kitchen. Il menu, interamente vegetale, ha valorizzato ingredienti stagionali e ispirazione mediterranea attraverso piatti come la tartelletta vegana con pomodori antichi, aceto di melograno e cachi mela, il porro al Josper, la carbonara vegetale, la zucca marinata e le sfoglie di mela e cannella. A completare il quadro, l’innovativa e scenografica Spa reinterpreta l’antica tradizione dei Bagni Romani tra calidarium, tepidarium e frigidarium, mentre il NOTOS Rooftop accoglie gli ospiti al tramonto tra piante aromatiche attinte direttamente per impreziosire i piatti e drink creativi d’autore.

Gigi Rigolatto, la Dolce Vita vista dall’alto

Dalla rigenerazione del Six Senses si sale verso l’esclusivo rooftop dell’Hotel Orient Express La Minerva, dove ha trovato casa l’inconfondibile stile di Gigi Rigolatto. Molto più di un ristorante, Gigi è una filosofia di vita che celebra l’arte della convivialità e lo spirito della Dolce Vita in chiave d’avanguardia cosmopolita. Con una spettacolare terrazza da 150 posti affacciata direttamente sulla cupola del Pantheon, la cucina esalta la grande tradizione con tocchi di pura maestria: da non perdere la deliziosa frittura di calamari e alici, uno strepitoso carpaccio di gamberi rossi, la ricca zuppa di crostacei con verdure di stagione, i pici cacio e pepe con pecorino stagionato 36 mesi e gli iconici spaghetti alla chitarra con aragosta e datterini. Per chi cerca i grandi classici, la cotoletta alla milanese si rivela semplicemente squisita, prima di chiudere in dolcezza con un ottimo tiramisù d’autore.

Roscioli, il tempio romano dell’alta gastronomia

Abbandonata l’atmosfera patinata delle terrazze, il viaggio nel gusto vira verso l’autenticità più colta ed esuberante facendo tappa da Roscioli Salumeria, un’istituzione internazionale che ha elevato la bottega romana a laboratorio di culto per gourmet da tutto il mondo. Varcare la soglia significa entrare in un tempio del sapore: solo qui è possibile trovare la loro introvabile selezione di acciughe d’autore, una ricerca maniacale di formaggi rari e una collezione unica di prosciutti italiani, spagnoli e da ogni angolo del mondo con lunghe stagionature. Sedersi ai loro tavoli glamour, circondati da bottiglie pregiate dei più grandi terroir internazionali, significa assaggiare non soltanto la migliore cacio e pepe di Roma, ma anche un’amatriciana magistrale che rimane impressa nella memoria.

Giano, quando Roma incontra la Sicilia

A completare questo itinerario nell’eccellenza gastronomica romana è il ristorante Giano, all’interno del W Rome, dove la cucina diventa il terreno d’incontro tra la tradizione siciliana e quella capitolina. La nuova proposta invernale nasce dal dialogo tra l’Executive Chef Giacomo Vinci e il due stelle Michelin Ciccio Sultano, interpreti di una cucina personale e contemporanea, che intreccia ingredienti stagionali, ricette della memoria e contaminazioni tra due territori dalla forte identità gastronomica. Il risultato è un percorso che rilegge i grandi sapori della tradizione attraverso accostamenti inaspettati e una sensibilità creativa, senza perdere il legame con le proprie origini. Ne sono espressione piatti come Vacca, la Gallina e l’Acciuga e Triglia, Agrumi e Panura, insieme a Roma si Abbottona in Sicilia, un originale bottone ripieno di coda alla vaccinara e fava amara, in cui la romanità incontra l’estro della cucina siciliana. Non mancano i piatti che raccontano l’identità di Giano, come l’iconico Spaghetto Taratatà e il Braciolone Palermitano, fino ai dessert che evocano sapori e ricordi d’infanzia, come Pane e Latte e il Cannolo. Una cucina di carattere, che fa della memoria un punto di partenza per esplorare nuove combinazioni e raccontare, attraverso il gusto, l’incontro tra due grandi culture gastronomiche.

Roma non si visita: la si attraversa come un viaggio nel tempo, respirando il passaggio di epoche solenni che hanno regalato alla Capitale un’energia quasi sacra. È il fascino senza tempo cantato da Fellini, la romanità autentica di Alberto Sordi, è il ricordo vibrante di quella Dolce Vita che affiora a ogni angolo. Sospesi tra hotel da sogno e tappe gastronomiche memorabili, lasciarsi smarrire in questa meraviglia è l’invito più bello a riscoprire la poesia di ogni istante.