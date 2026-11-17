Ventitré pagine Giovanni Malagò, sessanta tonde Adriano Galliani: ecco i documenti programmatici che i candidati alla presidenza della Figc hanno depositato e che sono la base sulla quale chiedono il voto e il consenso alle componenti in vista dell’assemblea elettiva del prossimo 14 dicembre. Almeno, così dovrebbe essere ragionando di temi concreti e di ricette per traghettare il calcio italiano fuori dal lungo tunnel della crisi. La realtà racconta di una campagna elettorale di veleni e tradimenti in cui i programmi, almeno per ora, sono rimasti sullo sfondo senza occupare il centro del dibattito.

Dopo la scelta di Galliani di rinunciare ad ogni altro ricorso contro la candidatura di Malagò, però, si entra nel vivo. Vale la pena, dunque, dare un’occhiata a cosa mettono per iscritto i duellanti, non fosse altro per farsi un’idea di quale versione di discontinuità rispetto al passato abbiano in mente. Premessa: chiunque vinca, avrà poco tempo a disposizione perché il mandato sarà biennale e nel 2029 si tornerà al voto. Questa volta per i canonici quattro anni. Significa che della mole di parole e promesse resterà ben poco di concreto: meglio concentrarsi, insomma, sui cosiddetti piani per il primi cento giorni. Per le riforme strutturali ci sarà modo di attendere.

Giovanni Malagò, programma elettorale Figc

Cosa prevede il programma di Giovanni Malagò

“Il programma federale non deve essere una somma di promesse rivolte a singole componenti… Il nuovo percorso non dovrà assumere toni divisivi”; la sintesi del piano di Giovanni Malagò per la Federcalcio arriva in fondo a un documento in cui si mettono in fila, componente per componente, criticità, potenziale spesso inespresso, qualche proposta e la visione di dover intervenire senza dimenticarsi che l’una (componente) è legata all’altra.

La promessa di Malagò è che il metodo sarà poggiato sull’ascolto (tavoli permanenti) e che le decisioni non saranno divisive, esattamente quello che gli è stato rinfacciato nei pochi mesi prima della decadenza, dalla nomina del ct della nazionale maggiore alla scelta di figure chiave dentro la federazione.

La nazionale? “Coverciano deve diventare ancora di più il centro di elaborazione metodologica del calcio italiano: scouting, match analysis, preparazione atletica, medicina sportiva, psicologia della performance, dati e formazione degli staff devono essere integrati in un modello riconoscibile”, qualcosa che Mancini e il suo staff allargato hanno già cominciato a fare lavorando con tutti i responsabili delle filiera.

Per la Serie A, appoggio nella costruzione dei nuovi stadi (“La Figc deve farsi promotrice di un piano nazionale per l’impiantistica calcistica”), collaborazione con il Governo (questo e quello futuro), lotta alla pirateria e una “posizione istituzionale chiara” sul tema del betting perché, per Malagò, è tempo che al calcio venga restituita almeno piccola parte dei 16 miliardi di euro che genera in scommesse e dell’imponente gettito fiscale collegato: “Se il calcio genera una parte rilevante del valore del betting, almeno una parte di quel valore deve tornare al calcio e alla sua funzione sociale”.

E poi altri temi molto cari a chi investe, quasi sempre in perdita, nell’industria del pallone: crediti d’imposta per infrastrutture, agevolazioni per investimenti nei vivai, strumenti per l’efficientamento energetico degli impianti, revisione di alcuni profili IVA e semplificazioni per il dilettantismo possono diventare leve concrete perché “la riforma non deve essere pensata come privilegio del calcio, ma come investimento in un settore che produce occupazione, gettito, inclusione e reputazione internazionale”.

Gli arbitri? Indipendenza dell’AIA “valore non negoziabile”. I dilettanti? Un piano di semplificazione che metta un freno rispetto a pressione amministrativa, fiscale, assicurativa e gestionale degli ultimi anni. E poi un “fondo strutturale” per una riduzione selettiva dei costi federali. Per la Serie C l’avvio di un confronto per ridefinire ampiezza e sostenibilità della categoria.

Adriano Galliani, programma elettorale Figc

Cosa prevede il programma di Adriano Galliani

“Il tempo a disposizione, due anni, impone realismo e concretezza. I prossimi ventiquattro mesi non possono essere presentati come la soluzione di ogni problema del calcio italiano, né possono alimentare l’illusione di miracoli impossibili in un arco temporale così limitato”. L’incipit del programma di Adriano Galliani è un manifesto al pragmatismo di un periodo breve che deve essere di lavoro intenso “nel quale fare il maggior numero possibile di cose nel minor tempo possibile”.

Parola chiave: competitività, “quella delle Nazionali, la capacità dei Club di investire e crescere in condizioni di sostenibilità economica, la valorizzazione dei giovani e dei vivai, la qualità degli impianti e la forza del prodotto calcio”. Il metodo: confronto costante, obiettivi chiari, responsabilità definite e verifiche periodiche.

Prima di tutto, anche perché vetrina più in vista, la nazionale che deve mettersi alle spalle i recenti fallimenti. Viene proposto un progetto sportivo riconoscibile, una programmazione tecnica che – nel rispetto delle responsabilità dei vari commissari tecnici – costruisca un percorso organico e condiviso. La crescita dei giovani sarà accompagnata da incentivi per chi investe nei settori giovanili e particolare attenzione alle seconde squadre Under 23.

Focus sulla questione dell’ammodernamento impiantistico in cui la Figc di Galliani si propone di “sostenere, attraverso un rapporto strutturale con le istituzioni, iniziative che favoriscano la modernizzazione delle infrastrutture e la semplificazione dei percorsi autorizzativi” chi investe. Serie B sostenibile e piattaforma per lo sviluppo dei talenti con investimento su condizioni che facilitino chi lavora con gli Under 23 (non solo in B).

Contrarietà all’abolizione del vincolo che ha tolto certezze alle società minori e non solo che formano i ragazzi: “È necessario valutare strumenti che consentano di tutelare concretamente il lavoro svolto dai club nei settori giovanili. Le società che investono nella crescita dei giovani calciatori devono poter contare su risorse adeguate e stabili”. Semplificare la vita delle società dilettantistiche.

Arbitri e tecnologia: “Gli strumenti tecnologici devono contribuire a correggere gli errori senza compromettere la fluidità delle partite. La Figc dovrà promuovere un confronto sull’efficacia del Var e del Football Video Support, sui tempi di intervento e sulla chiarezza delle procedure, intervenendo laddove vi siano difformità, nel rispetto delle competenze”. E poi attenzione sull’accompagnamento al post carriera per fischietti, protagoniste del calcio femminile e per tutti quelli che non diventano calciatori dopo il percorso nei settori giovanili.

Infine il peso politico del candidato, dopo mesi di lotte nemmeno troppo nascoste tra il mondo del calcio e la politica: “Il calcio italiano richiede una Federazione autorevole, capace di rappresentare le esigenze dell’intero movimento nei rapporti con il Governo e le istituzioni, sviluppare un dialogo costruttivo con gli interlocutori esterni e favorire la convergenza delle diverse componenti su obiettivi condivisi”.

Recupero del 2% di quanto generato dal betting, interventi sulla fiscalità, revisione della disciplina del lavoro sportivo, contribuzione agevolata, sgravi e agevolazioni oltre alla revisione del sistema previdenziale e della già citata abolizione del vincolo: ecco il pacchetto di proposte da portare al Governo e alle istituzioni per alleggerire il peso sulle società che continuano a crescere come fatturato ma rimangono lontane dalla piena sostenibilità.