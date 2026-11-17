Resto al Sud 2.0, Autoimpiego, ON e Smart&Start: importi, requisiti e come fare domanda per contributi a fondo perduto e prestiti a tasso zero

Under 35 e donne che vogliono fare impresa in un periodo di carovita? Migliaia di giovani ci stanno provando. Nel primo anno del Piano Integrato Autoimpiego, la misura del Ministero del Lavoro per le imprese degli under 35, sono arrivate 5.946 richieste di aiuti per circa 363 milioni di euro. Più di 3.200 i progetti approvati, con otto euro su dieci destinati al Mezzogiorno. E quasi quattro domande su dieci (il 39%) riguardano iniziative guidate da donne. Sono quattro gli incentivi principali da conoscere, come spiega Fundo.one, startup fintech specializzata in finanza agevolata. Una precisazione utile: i primi due sono riservati agli under 35, mentre ON e Smart&Start offrono condizioni dedicate anche alle donne.

Resto al Sud 2.0: fino a 140mila euro a fondo perduto per aprire un’attività al Sud

Fino a 140mila euro a fondo perduto per mettersi in proprio nel Mezzogiorno. È l’aiuto massimo previsto da Resto al Sud 2.0 per un programma d’investimento da 200mila euro. Possono chiederlo i giovani tra i 18 e i 35 anni non compiuti che sono disoccupati, inoccupati, inattivi, iscritti al programma GOL (il percorso pubblico di formazione e ricollocamento per chi cerca lavoro) o lavoratori con redditi molto bassi, e che aprono la sede in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna o Sicilia. Per i progetti più piccoli c’è un voucher da 40mila euro, che sale a 50mila in alcuni casi. Per gli altri il contributo copre il 75% della spesa fino a 120mila euro di investimento e il 70% tra 120mila e 200mila. Ai beneficiari spetta anche un servizio di tutoraggio fino a 5mila euro di valore.

Autoimpiego Centro-Nord: voucher fino a 40mila euro per under 35 senza lavoro

È l’alternativa a Resto al Sud per chi vuole aprire un’attività in una delle regioni del Centro-Nord, Lombardia e Lazio comprese. Si rivolge ai giovani tra i 18 e i 35 anni non compiuti inattivi, inoccupati o disoccupati, a chi partecipa al programma GOL e ai lavoratori con redditi molto bassi. Il voucher a fondo perduto è di 30mila euro e arriva a 40mila per alcune spese. Per i progetti più grandi il contributo copre il 65% dell’investimento fino a 120mila euro e il 60% tra 120mila e 200mila. Si può partire in qualsiasi settore, tranne agricoltura, pesca e acquacoltura, anche come libero professionista o lavoratore autonomo.

ON – Oltre Nuove Imprese a Tasso Zero: prestiti fino al 90% per giovani e donne

Riguarda le micro e piccole imprese in cui under 35 o donne detengono più della metà di soci e quote. Possono candidarsi le società nate da non più di 60 mesi e i gruppi di persone che vogliono fondarne una, nei settori di produzione, servizi, commercio e turismo. Il finanziamento a tasso zero copre fino al 90% delle spese. I progetti possono valere fino a 1,5 milioni di euro per le società con meno di 36 mesi di vita e per i gruppi, e fino a 3 milioni tra i 36 e i 60 mesi. Attenzione: dal 1 luglio 2026 la quota a fondo perduto è esaurita e restano soltanto prestiti, senza interessi ma da restituire in dieci anni.

Smart&Start Italia: finanziamenti a tasso zero per le startup innovative

Sostiene le startup innovative ad alta tecnologia in tutta Italia, con un finanziamento a tasso zero e senza garanzie che copre di norma l’80% delle spese. La quota sale al 90% se la società è formata solo da donne e/o da giovani sotto i 36 anni, oppure se c’è un dottore di ricerca impegnato all’estero. Possono candidarsi le startup iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese e nate da non più di 60 mesi, ma anche i gruppi di persone che si impegnano a costituire la società entro 30 giorni dall’ammissione. Il piano di spesa deve essere compreso tra 100mil euro e 1,5 milioni. Per le startup con sede nel Mezzogiorno o nei comuni del cratere sismico del Centro Italia, il 30% del finanziamento concesso è a fondo perduto e non va restituito.

Under 35 e donne: come fare domanda per i 4 incentivi

Le quattro misure sono gestite da Invitalia e le domande si presentano online dall’area personale del sito, con SPID, CIE o CNS. Non ci sono scadenze fisse, le richieste vengono esaminate in ordine di arrivo e fino a esaurimento dei fondi. I tempi di risposta sono di 90 giorni per Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro-Nord, e di 60 giorni per ON e Smart&Start.