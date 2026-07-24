Intelligenza artificiale, la visione ottimistica di Zuckerberg e Meta per il futuro

Mentre il dibattito sull’intelligenza artificiale cede spesso alle sirene dell’apocalisse, c’è chi sceglie una traiettoria opposta. La posizione di Meta parte da un presupposto diverso: la tecnologia non deve sottrarre controllo, ma restituirlo. In quest’ottica, gli strumenti di IA non nascono per imporre scenari eterodiretti, ma per ampliare la capacità delle persone di costruire relazioni, scambiare idee e modellare lo spazio digitale a propria misura.

Le parole di Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg ha condiviso un video che illustra la sua visione ottimistica e quella di Meta sul futuro dell’IA. Il cofondatore e amministratore delegato di Meta ha sintetizzato in questo modo la visione del futuro sua e della sua società (che controlla Facebook, Instagram e WhatsApp): «Meta ha sempre creduto nel dare alle persone il potere di condividere, connettersi e dare forma al proprio mondo nel modo in cui desiderano. Mentre entriamo in questa nuova era con l’IA, continuiamo a credere che il futuro sia di tutti. Siamo concentrati sul fornire a ogni persona gli strumenti per esprimere al massimo il proprio potenziale e nell’assicurarci che i benefici della tecnologia siano distribuiti a ciascuno». Potete vedere il suo post qui .

La visione di Meta e il nostro futuro

Da più di 20 anni, Meta sviluppa tecnologie basate su questa unica convinzione, quella di un futuro positivo – e le persone hanno usato questi supporti per fare cose straordinarie. Oggi, vi sono ben 3,5 miliardi di persone sulla piattaforma Meta: le app del gruppo sono sempre state gratuite e progettate per essere accessibili a tutti, non solo a pochi.

Nel corso dei prossimi mesi, Zuckerberg e l’azienda declineranno questa visione ottimistica e futuristica in diversi modi. Nel frattempo, uno tsunami di innovazioni, legate all’intelligenza artificiale, si avvicina.