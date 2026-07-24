Hamilton e Leclerc davanti a tutti La Ferrari domina in Ungheria

La Ferrari ha dominato la prima giornata di prove libere sul circuito dell’Hungaroring. E’ solo venerdì e non è il caso di esaltarsi, ma è evidente che domina nelle prove ufficiali i due piloti delle Rosse si presenteranno carichi a mille dopo la bella giornata vissuta. La seconda sessione di prove libere in Ungheria va in archivio con il miglior tempo fatto segnare, in 1’18’’729, dal re dell’Hungaroring Lewis Hamilton, che ritrova il feeling perfetto sulla pista che lo ha visto trionfare in carriera ben otto volte. Secondo, alle sue spalle con un ritardo di un decimo e mezzo, il compagno di squadra Charles Leclerc. Terzo il campione del mondo in carica Lando Norris, a mezzo secondo da Hamilton, seguito dalla Red Bull di Max Verstappen e dalla Mercedes di George Russell, quinto con quasi un secondo di distacco. Stavolta Russell ha fatto meglio di Kimi Antonelli. Il pilota italiano che è in testa alla classifica mondiale piloti ha ottenuto soltanto il tredicesimo tempo e ha avuto parecchie difficoltà in pista. Il circuito ungherese è notoriamente favorevole alla Ferrari, ma non è il caso di illudersi perchè la Mercedes di Antonelli sul passo gara ha fatto registrare comunque dei buoni tempi.

Mercedes in difficoltà

Le frecce d’argento hanno avuto riscontri diversi dalle macchine di Russell e Antonelli: Russell ha continuato a lamentare un bilanciamento non ideale della sua vettura, Kimi si è detto molto soddisfatto del suo bilanciamento, preferendo non cercare il giro secco per concentrarsi sul passo gara. Antonelli non ha quindi effettuato il suo giro lanciato con gomma rossa, interrotto una prima volta dalla bandiera rossa esposta per l’incidente di Franco Colapinto in curva 11, e poi costretto ad abortire un secondo tentativo per un bloccaggio. Domani la Ferrari dovrà confermare quanto di buono fatto oggi, ma il momento è favorevole alla squadra di Maranello ormai consapevole di poter lottare per il titolo mondiale contro il team di Toto Wolf.