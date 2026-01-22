Oscar 2026, le nomination: record per “I peccatori”. Fa meglio di “Titanic”

È record per I peccatori di Ryan Coogler: riceve ben 16 nomination agli Oscar 2026, come nessun film mai. Non ci riuscì neanche Titanic, il colossal di James Cameron che nel 1998 sbancò con 14 candidature, come aveva fatto prima il cult Eva contro Eva e poi il musical La La Land.

Horror ambientato nel Mississippi degli anni Trenta, I peccatori (titolo originale Sinners) è un film di vampiri screziato di riflessione sociale ed esistenzialista e soprattutto intriso di blues. Cercando di lasciarsi alle spalle le loro vite travagliate, due fratelli gemelli (interpretati da Michael B. Jordan) tornano nella loro città natale alla ricerca di un nuovo inizio, ma lì scopriranno che un male ancora più grande è pronto ad accoglierli nuovamente… La musica? È luce e perdizione.

Molto apprezzato in patria, I peccatori è negli States ha avuto un incasso poderoso per un film originale: oltre 279 milioni di dollari.

Trentanovenne, Ryan Coogler si era già fatto notare al debutto nel 2013 con Prossima fermata Fruitvale Station, film tragico di impegno black: è la storia vera di Oscar Grant, ucciso dalla polizia in California. Poi i titoli più commerciali ma sempre d’autore: Creed – Nato per combattere (2015) e Black Panther (2018).

Le nomination alla 98^ edizione degli Academy Awards sono state appena annunciate dagli attori Danielle Brooks e Lewis Pullman.

Dietro il frontrunner I peccatori, seguono con 13 Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson – appena premiato ai Golden Globe 2026, con 9 Marty Supreme, Frankenstein e Sentimental value, con 8 Hamnet – Nel nome del figlio.

La cerimonia di premiazione degli Oscar 2026 si svolgerà il 15 marzo 2026 a Los Angeles al Dolby Theatre.

Ecco tutte la nomination agli Oscar 2026.

Oscar al miglior film

Bugonia di Yorgos Lanthimos

F1 di Joseph Kosinski

Frankenstein di Guillermo del Toro

Hamnet – Nel nome del figlio di Chloé Zhao

Marty Supreme di Josh Safdie

Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson

L’agente segreto di Kleber Mendonça Filho

Sentimental value di Joachim Trier

I peccatori di Ryan Coogler

Train dreams di Clint Bentley

Oscar alla migliore regia

Chloé Zhao per Hamnet – Nel nome del figlio

Josh Safdie per Marty Supreme

Paul Thomas Anderson per Una battaglia dopo l’altra

Joachim Trier per Sentimental value

Ryan Coogler per I peccatori

Oscar al miglior attore protagonista

Timothée Chalamet in Marty Supreme

Leonardo DiCaprio in Una battaglia dopo l’altra

Ethan Hawke in Blue Moon

Michael B. Jordan in I peccatori

Wagner Moura in L’agente segreto

Oscar alla migliore attrice protagonista

Jessie Buckley in Hamnet – Nel nome del figlio

Rose Byrne in Se solo potessi ti prenderei a calci

Kate Hudson in Song Sung Blue

Renate Reinsve in Sentimental Value

Emma Stone in Bugonia

Oscar al miglior attore non protagonista

Benicio Del Toro in Una battaglia dopo l’altra

Jacob Elordi in Frankenstein

Delroy Lindo ne I peccatori

Sean Penn in Una battaglia dopo l’altra

Stellan Skarsgard in Sentimental value

Oscar alla migliore attrice non protagonista

Elle Fanning in Sentimental value

Inga Ibsdotter Lilleaas in Sentimental value

Amy Madigan in Weapons

Wunmi Mosaku ne I peccatori

Teyana Taylor in Una battaglia dopo l’altra

Oscar al miglior film d’animazione

Arco di Ugo Bienvenu

Elio di Domee Shi, Madeline Sharafian e Adrian Molina

KPop Demon Hunters di Maggie Kang e Chris Appelhans

La piccola Amélie di Maïlys Vallade e Liane-Cho Han

Zootropolis 2 di Byron Howard e Jared Bush

Oscar al miglior film internazionale

L’agente segreto (Brasile)

Un semplice incidente (Francia)

Sentimental Value (Norvegia)

Sirāt (Spagna)

La voce di Hind Rajab (Tunisia)

Oscar alla migliore sceneggiatura originale

Blue moon, Robert Kaplow

Un semplice incidente, Jafar Panahi e collaboratori

Marty Supreme, Ronald Bronstein e Josh Safdie

Sentimental value, Joachim Trier ed Eskil Vogt

I peccatori, Ryan Coogler

Oscar alla migliore sceneggiatura non originale

Bugonia, Will Tracy

Frankenstein, Guillermo del Toro

Hamnet – Nel nome del figlio, Chloé Zhao & Maggie O’Farrell

Una battaglia dopo l’altra, Paul Thomas Anderson

Train dreams, Clint Bentley & Greg Kwedar

Oscar alla migliore fotografia

Frankenstein – Dan Laustsen

Marty Supreme – Darius Khondji

Una battaglia dopo l’altra – Michael Bauman

I peccatori – Autumn Durald Arkapaw

Train dreams – Adolpho Veloso

Oscar ai migliori costumi

Avatar – Fuoco e cenere – Deborah L. Scott

Frankenstein – Kate Hawley

Hamnet – Nel nome del figlio – Malgosia Turzanska

Marty Supreme – Miyako Bellizzi

I peccatori – Ruth E. Carter

Oscar alla migliore colonna sonora

Bugonia – Jerskin Fendrix

Frankenstein – Alexandre Desplat

Hamnet – Nel nome del figlio – Max Richter

Una battaglia dopo l’altra – Jonny Greenwood

I peccatori – Ludwig Goransson

Oscar alla migliore canzone originale

Dear me dal film Diane Warren: Relentless – Diane Warren

Golden dal film KPop Demon Hunters – EJAE, Mark Sonnenblick, Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seon, Teddy Park

I lied to you dal film I peccatori – Raphael Saadiq, Ludwig Göransson

Sweet dreams of joy dal film Viva Verdi! – Nicholas Pike

Train dreams dal film Train dreams – Nick Cave, Bryce Dessner

Oscar al miglior casting

Hamnet – Nel nome del figlio – Nina Gold

Marty Supreme – Jennifer Venditti

Una battaglia dopo l’altra – Cassandra Kulukundis

L’agente segreto – Gabriel Domingues

I peccatori – Francine Maisler

Oscar al miglior documentario

The Alabama Solution di Andrew Jarecki e Charlotte Kaufman

Come See Me in the Good Light di Ryan White

Cutting Through Rocks di Mohammadreza Eyni e Sara Khaki

Mr. Nobody against Putin – candidati da determinare

The Perfect Neighbor di Geeta Gandbhir

Oscar al miglior montaggio

F1 – Stephen Mirrione

Marty Supreme – Ronald Bronstein, Josh Safdie

Una battaglia dopo l’altra – Andy Jurgensen

Sentimental Value – Olivier Bugge Coutté

I peccatori – Michael P. Shawver

Oscar alla migliore scenografia

Frankenstein – Tamara Deverell, Shane Vieau

Hamnet – Nel nome del figlio – Fiona Crombie, Alice Felton

Marty Supreme – Jack Fisk, Adam Willis

Una battaglia dopo l’altra – Florencia Martin, Anthony Carlino

I peccatori – Hannah Beachler, Monique Champagne

Oscar al miglior trucco e acconciatura

Frankenstein – Mike Hill, Jordan Samuel e Cliona Furey

Kokuho – Kyoko Toyokawa, Naomi Hibino e Tadashi Nishimatsu

I peccatori – Ken Diaz, Mike Fontaine e Shunika Terry

The Smashing Machine – Kazu Hiro, Glen Griffin e Bjoern Rehbein

The Ugly Stepsister – Thomas Foldberg e Anne Cathrine Sauerberg

Oscar ai migliori effetti visivi

Avatar: Fuoco e cenere – Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon, Daniel Barrett

F1 – Ryan Tudhope, Nicolas Chevallier, Robert Harrington, Keith Dawson

Jurassic World – La rinascita – David Vickery, Stephen Aplin, Charmaine Chan, Neil Corbould

The Lost Bus – Charlie Noble, David Zaretti, Russell Bowen, Brandon K. McLaughlin

I peccatori – Michael Ralla, Espen Nordahl, Guido Wolter, Donnie Dean

Oscar al miglior sonoro

F1 – Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo, Juan Peralta

Frankenstein – Greg Chapman, Nathan Robitaille, Nelson Ferreira, Christian Cooke, Brad Zoern

Una battaglia dopo l’altra – José Antonio García, Christopher Scarabosio, Tony Villaflor

I peccatori – Chris Welcker, Benjamin A. Burtt, Felipe Pacheco, Brandon Proctor, Steve Boeddeker

Sirāt – Amanda Villavieja, Laia Casanovas, Yasmina Praderas

Oscar al miglior cortometraggio documentario

All the Empty Rooms di Joshua Seftel

Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud di Craig Renaud

Children No More: Were and are Gone di Hilla Medalia

The devil is busy di Christalyn Hampton e Geeta Gandbhir

Perfectly a Strangeness di Alison McAlpine

Oscar al miglior cortometraggio

Butcher’s Stain di Meyer Levinson-Blount

A Friend of Dorothy di Lee Knight

Jane Austen’s Period Drama di Julia Aks e Steve Pinder

The Singers di Sam A. Davis

Two People Exchanging Saliva di Natalie Musteata e Alexandre Singh

Oscar al miglior cortometraggio d’animazione

Butterfly di Florence Miailhe

Forevergreen di Nathan Engelhardt e Jeremy Spears.

The Girl Who Cried Pearls di Chris Lavis e Maciek Szczerbowski

Retirement Plan di John Kelly

The Three Sisters di Konstantin Bronzit



