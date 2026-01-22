Oscar 2026, le nomination: record per “I peccatori”. Fa meglio di “Titanic”

È record per I peccatori di Ryan Coogler: riceve ben 16 nomination agli Oscar 2026, come nessun film mai. Non ci riuscì neanche Titanic, il colossal di James Cameron che nel 1998 sbancò con 14 candidature, come aveva fatto prima il cult Eva contro Eva e poi il musical La La Land.
Horror ambientato nel Mississippi degli anni Trenta, I peccatori (titolo originale Sinners) è un film di vampiri screziato di riflessione sociale ed esistenzialista e soprattutto intriso di blues. Cercando di lasciarsi alle spalle le loro vite travagliate, due fratelli gemelli (interpretati da Michael B. Jordan) tornano nella loro città natale alla ricerca di un nuovo inizio, ma lì scopriranno che un male ancora più grande è pronto ad accoglierli nuovamente… La musica? È luce e perdizione.
Molto apprezzato in patria, I peccatori è negli States ha avuto un incasso poderoso per un film originale: oltre 279 milioni di dollari.
Trentanovenne, Ryan Coogler si era già fatto notare al debutto nel 2013 con Prossima fermata Fruitvale Station, film tragico di impegno black: è la storia vera di Oscar Grant, ucciso dalla polizia in California. Poi i titoli più commerciali ma sempre d’autore: Creed – Nato per combattere (2015) e Black Panther (2018).
Le nomination alla 98^ edizione degli Academy Awards sono state appena annunciate dagli attori Danielle Brooks e Lewis Pullman.
Dietro il frontrunner I peccatori, seguono con 13 Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson – appena premiato ai Golden Globe 2026, con 9 Marty Supreme, Frankenstein e Sentimental value, con 8 Hamnet – Nel nome del figlio.
La cerimonia di premiazione degli Oscar 2026 si svolgerà il 15 marzo 2026 a Los Angeles al Dolby Theatre.
Ecco tutte la nomination agli Oscar 2026.
Oscar al miglior film
Bugonia di Yorgos Lanthimos
F1 di Joseph Kosinski
Frankenstein di Guillermo del Toro
Hamnet – Nel nome del figlio di Chloé Zhao
Marty Supreme di Josh Safdie
Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson
L’agente segreto di Kleber Mendonça Filho
Sentimental value di Joachim Trier
I peccatori di Ryan Coogler
Train dreams di Clint Bentley
Oscar alla migliore regia
Chloé Zhao per Hamnet – Nel nome del figlio
Josh Safdie per Marty Supreme
Paul Thomas Anderson per Una battaglia dopo l’altra
Joachim Trier per Sentimental value
Ryan Coogler per I peccatori
Oscar al miglior attore protagonista
Timothée Chalamet in Marty Supreme
Leonardo DiCaprio in Una battaglia dopo l’altra
Ethan Hawke in Blue Moon
Michael B. Jordan in I peccatori
Wagner Moura in L’agente segreto
Oscar alla migliore attrice protagonista
Jessie Buckley in Hamnet – Nel nome del figlio
Rose Byrne in Se solo potessi ti prenderei a calci
Kate Hudson in Song Sung Blue
Renate Reinsve in Sentimental Value
Emma Stone in Bugonia
Oscar al miglior attore non protagonista
Benicio Del Toro in Una battaglia dopo l’altra
Jacob Elordi in Frankenstein
Delroy Lindo ne I peccatori
Sean Penn in Una battaglia dopo l’altra
Stellan Skarsgard in Sentimental value
Oscar alla migliore attrice non protagonista
Elle Fanning in Sentimental value
Inga Ibsdotter Lilleaas in Sentimental value
Amy Madigan in Weapons
Wunmi Mosaku ne I peccatori
Teyana Taylor in Una battaglia dopo l’altra
Oscar al miglior film d’animazione
Arco di Ugo Bienvenu
Elio di Domee Shi, Madeline Sharafian e Adrian Molina
KPop Demon Hunters di Maggie Kang e Chris Appelhans
La piccola Amélie di Maïlys Vallade e Liane-Cho Han
Zootropolis 2 di Byron Howard e Jared Bush
Oscar al miglior film internazionale
L’agente segreto (Brasile)
Un semplice incidente (Francia)
Sentimental Value (Norvegia)
Sirāt (Spagna)
La voce di Hind Rajab (Tunisia)
Oscar alla migliore sceneggiatura originale
Blue moon, Robert Kaplow
Un semplice incidente, Jafar Panahi e collaboratori
Marty Supreme, Ronald Bronstein e Josh Safdie
Sentimental value, Joachim Trier ed Eskil Vogt
I peccatori, Ryan Coogler
Oscar alla migliore sceneggiatura non originale
Bugonia, Will Tracy
Frankenstein, Guillermo del Toro
Hamnet – Nel nome del figlio, Chloé Zhao & Maggie O’Farrell
Una battaglia dopo l’altra, Paul Thomas Anderson
Train dreams, Clint Bentley & Greg Kwedar
Oscar alla migliore fotografia
Frankenstein – Dan Laustsen
Marty Supreme – Darius Khondji
Una battaglia dopo l’altra – Michael Bauman
I peccatori – Autumn Durald Arkapaw
Train dreams – Adolpho Veloso
Oscar ai migliori costumi
Avatar – Fuoco e cenere – Deborah L. Scott
Frankenstein – Kate Hawley
Hamnet – Nel nome del figlio – Malgosia Turzanska
Marty Supreme – Miyako Bellizzi
I peccatori – Ruth E. Carter
Oscar alla migliore colonna sonora
Bugonia – Jerskin Fendrix
Frankenstein – Alexandre Desplat
Hamnet – Nel nome del figlio – Max Richter
Una battaglia dopo l’altra – Jonny Greenwood
I peccatori – Ludwig Goransson
Oscar alla migliore canzone originale
Dear me dal film Diane Warren: Relentless – Diane Warren
Golden dal film KPop Demon Hunters – EJAE, Mark Sonnenblick, Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seon, Teddy Park
I lied to you dal film I peccatori – Raphael Saadiq, Ludwig Göransson
Sweet dreams of joy dal film Viva Verdi! – Nicholas Pike
Train dreams dal film Train dreams – Nick Cave, Bryce Dessner
Oscar al miglior casting
Hamnet – Nel nome del figlio – Nina Gold
Marty Supreme – Jennifer Venditti
Una battaglia dopo l’altra – Cassandra Kulukundis
L’agente segreto – Gabriel Domingues
I peccatori – Francine Maisler
Oscar al miglior documentario
The Alabama Solution di Andrew Jarecki e Charlotte Kaufman
Come See Me in the Good Light di Ryan White
Cutting Through Rocks di Mohammadreza Eyni e Sara Khaki
Mr. Nobody against Putin – candidati da determinare
The Perfect Neighbor di Geeta Gandbhir
Oscar al miglior montaggio
F1 – Stephen Mirrione
Marty Supreme – Ronald Bronstein, Josh Safdie
Una battaglia dopo l’altra – Andy Jurgensen
Sentimental Value – Olivier Bugge Coutté
I peccatori – Michael P. Shawver
Oscar alla migliore scenografia
Frankenstein – Tamara Deverell, Shane Vieau
Hamnet – Nel nome del figlio – Fiona Crombie, Alice Felton
Marty Supreme – Jack Fisk, Adam Willis
Una battaglia dopo l’altra – Florencia Martin, Anthony Carlino
I peccatori – Hannah Beachler, Monique Champagne
Oscar al miglior trucco e acconciatura
Frankenstein – Mike Hill, Jordan Samuel e Cliona Furey
Kokuho – Kyoko Toyokawa, Naomi Hibino e Tadashi Nishimatsu
I peccatori – Ken Diaz, Mike Fontaine e Shunika Terry
The Smashing Machine – Kazu Hiro, Glen Griffin e Bjoern Rehbein
The Ugly Stepsister – Thomas Foldberg e Anne Cathrine Sauerberg
Oscar ai migliori effetti visivi
Avatar: Fuoco e cenere – Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon, Daniel Barrett
F1 – Ryan Tudhope, Nicolas Chevallier, Robert Harrington, Keith Dawson
Jurassic World – La rinascita – David Vickery, Stephen Aplin, Charmaine Chan, Neil Corbould
The Lost Bus – Charlie Noble, David Zaretti, Russell Bowen, Brandon K. McLaughlin
I peccatori – Michael Ralla, Espen Nordahl, Guido Wolter, Donnie Dean
Oscar al miglior sonoro
F1 – Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo, Juan Peralta
Frankenstein – Greg Chapman, Nathan Robitaille, Nelson Ferreira, Christian Cooke, Brad Zoern
Una battaglia dopo l’altra – José Antonio García, Christopher Scarabosio, Tony Villaflor
I peccatori – Chris Welcker, Benjamin A. Burtt, Felipe Pacheco, Brandon Proctor, Steve Boeddeker
Sirāt – Amanda Villavieja, Laia Casanovas, Yasmina Praderas
Oscar al miglior cortometraggio documentario
All the Empty Rooms di Joshua Seftel
Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud di Craig Renaud
Children No More: Were and are Gone di Hilla Medalia
The devil is busy di Christalyn Hampton e Geeta Gandbhir
Perfectly a Strangeness di Alison McAlpine
Oscar al miglior cortometraggio
Butcher’s Stain di Meyer Levinson-Blount
A Friend of Dorothy di Lee Knight
Jane Austen’s Period Drama di Julia Aks e Steve Pinder
The Singers di Sam A. Davis
Two People Exchanging Saliva di Natalie Musteata e Alexandre Singh
Oscar al miglior cortometraggio d’animazione
Butterfly di Florence Miailhe
Forevergreen di Nathan Engelhardt e Jeremy Spears.
The Girl Who Cried Pearls di Chris Lavis e Maciek Szczerbowski
Retirement Plan di John Kelly
The Three Sisters di Konstantin Bronzit