Israele-Hamas, le parole sui social

Molto spesso ci guardiamo con soddisfazione l’ombelico digitale e restiamo convinti di aver compreso tutto il resto del mondo, anche perché la globalizzazione tra le altre cose ha piallato gusti, tendenze e abitudini. Ma, non è riuscita a livellare la vivacità e la dialettica delle opinioni pubbliche. Ci sono ancora molte differenze a partire dalla comprensione e dal giudizio sugli eventi globali.

Un esempio di questa diversità cognitiva che accompagna la nostra presenza in rete, arriva dal confronto tra le discussioni fatte in Italia, dal giorno degli attacchi terroristici di Hamas, e quelle invece che sono state postate e pubblicate in lingua inglese.

IL REPORT DI ARCADIA

A parte, la comprensibile mole quantitativa, ci sono alcuni dati che emergono e sui quali vale la pena soffermarsi. La parola chiave “Israele”, rispetto a “Palestina” e ad “Hamas” è quella che ottiene il maggior numero di menzioni, ben 126 mila, eppure, a in proporzione al numero totale delle menzioni a coinvolgere maggiormente gli italiani, con una fetta non irrilevante di opinioni raccolte dai forum, è invece proprio l’acronimo Hamas, sigladi Haraka al-muqāwama al-islāmiyya, l’organizzazione radicale e militare che ha compiuto gli attentati.



Se, diversamente, andiamo all’ascolto del tenore delle discussioni digitali in lingua inglese è facile osservazione una esasperazione della correlazione: è sempre “Israel” la keyword con più menzioni, in questo caso siamo a quota 553 mila, però, continua a essere “Hamas” il termine che è riuscito a coinvolgere. Anzi, nel parlato digitale in inglese le due parole chiavi riescono a generare quasi la medesima quantità di coinvolgimento, con oltre 340 milioni di interazioni ciascuna. Una seconda differenza, anche questa da tenere nella giusta considerazione, riguarda le fonti di questo parlato. Infatti, per tutte e tre le keyword, scompaiono le altre fonti e più del 90% delle discussioni viene assorbito da Facebook.