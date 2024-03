Facebook e Instagram down. E gli utenti si ricordano di X

Come da rito: appena compare il messaggio di errore di connessione su Instagram, l'utente medio vive tre step di dolore. Il primo: oddio mi hanno hackerato il profilo. Il secondo, una volta accertato che il profilo è vivo e vegeto, è staccare e riattaccare il WiFi. Il terzo, al limite della sopportazione, è andare a controllare che non sia successo qualcosa "anche agli altri". E dove, se non su X?



L'ex Twitter rimane la piattaforma d'emergenza per tutti i social addicted che si sono riversati da ogni parte del mondo alla ricerca di risposte alla fatidica domanda: Instagram non funziona?

Arcadia ha stilato uno studio in tempo reale del sentiment dopo il crash dei social guidati da Mark Zuckerberg e la linea temporale dell'engagement.