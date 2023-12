Natale 2023, 12 idee tech per regalo utile e sorprendente

A ognuno il suo regalo, con la consapevolezza che in molti casi il dono tech è una salvezza per chi acquista e soprattutto chi riceve. Anche e soprattutto perché, se lo smartphone resta sempre uno degli oggetti più desiderati, la forza del comparto è l'ampia offerta in termini di oggetti e costi. Dall'aspirapolvere allo smartwatch, passando per televisori, console, auricolari, notebook, tablet e soundbar. Pezzi di qualità che spesso sono sinonimi di budget generosi, ma il mercato è talmente enorme che le opportunità sono tante e molte pure a buon mercato. Da segnalare che, nonostante il periodo difficile a livello economico, gli italiani non intendono rinunciare allo shopping natalizio, anche se come segnala uno studio condotto da ShopFully e Offerista la priorità che guida la scelta per il 50% dei connazionali è la valutazione del rapporto qualità/prezzo e la ricerca delle migliori promozioni. Tornando agli oggetti, una ricerca firmata a inizio dicembre da Samsung e Human Highway indica che il dispositivo più gettonato, a sorpresa, sono gli auricolari (34,7%), seguiti da telefono (32,7%), smartwatch (22,2%), tablet (19,5%) e scopa elettrica senza filo (14,5%). Tutti questi insieme ad altre idee sono presenti nell'elenco che trovate qui sotto.

Scopa elettrica HFX Hoover Hoover Hoover HFX - L'aspirapolvere buono per ogni casa, che grazie al design slip si piega con un solo movimento, dimezzando lo spazio occupato (62 centrimetri). Oltre alla comodità, la scopa elettrica sfrutta la tecnologia Corner Genie che, dopo la rimozione della spazzola tradizionale, facilita il raggiungimento di ogni zona della casa, a partire dagli angoli. Altra opzione utile è lo svuotamento senza contatto il contenitore della polvere durante la pulizia della scopa, che ha 5 anni di garanzia e richiede un livello di manutenzione minimo. Prezzo: da 649 euro.