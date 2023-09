È il giorno di Starfield

Il giorno della pubblicazione di Starfield, l’ultimo titolo di casa Bethesda, è arrivato: il gioco è disponibile dal 6 settembre per chi ha acquistato l’edizione base, e già dal primo settembre per i possessori delle edizioni Premium e Constellation, per PC e Xbox Serie X e Xbox Serie S.

Il titolo promette un’esperienza unica, attraverso l’esplorazione di spazio e pianeti alla guida di un’astronave personalizzabile e componibile, il tutto nello stile che contraddistingue i giochi Bethesda.

I primi pareri e recensioni sono già arrivati e i giocatori stanno iniziando a sviluppare le loro prime impressioni sul gioco, formando gruppi di fan più o meno entusiasti o critici.

Tra i tanti pareri ed opinioni, un aspetto del gioco è stato apprezzato dall’intera community dei giocatori: una nota, poche righe di testo, leggibili interagendo all’ingresso della stazione spaziale The Eye.

La storia della nota inizia l’8 marzo 2023, Bethesda ha da poco annunciato il lancio del suo ultimo titolo, programmato per settembre. Tra i tanti post dei fan che discutono la notizia su Reddit, uno attira l’attenzione di molti utenti: Alex Hay, un trentacinquenne editor di documentari e sviluppatore di app indie, fan accanito di tutti i giochi prodotti dalla casa di sviluppo statunitense, scrive sconsolato che non potrà giocare il titolo che ha aspettato per anni a causa di un tumore in fase terminale, augurando ai compagni di divertirsi anche per lui.

Il post ha una risonanza enorme: la community dei fan Bethesda si mobilita, viene creato l’hashtag #AlexInStarfield e le bacheche di Reddit e dell’allora Twitter si riempiono di messaggi di incoraggiamento, solidarietà e di richiesta verso la casa produttrice, nella speranza di permettere ad Alex un accesso al gioco in anteprima.

Purtroppo, pochi giorni dopo la pubblicazione del post la malattia ha la meglio su Alex.

I mesi passano, Starfield è finalmente nelle mani dei giocatori, tanti dei fan che si sono mobilitati a sostegno di Alex iniziano la loro avventura, molti battezzando in suo onore la navicella con cui esploreranno lo spazio e i pianeti, e, proseguendo nella storia, arrivano alla stazione spaziale The Eye, trovando una nota:

“Nota di Alex Hay:

A tutti i miei amici e compagni esploratori.

Sarò sempre con voi, lì tra le stelle.

Con amore eterno,

Alex Hay.”

L’ultimo messaggio di Alex, raccolto da Bethesda ed inserito nel gioco che avrebbe voluto giocare, arrivato alle orecchie degli sviluppatori grazie allo sforzo congiunto di una comunità di appassionati.

Insieme, un messaggio di affetto di un fan verso un altro fan, un gesto di amore ed attenzione della casa di produzione verso la propria comunità di appassionati, e un simbolo di cosa un gruppo di giocatori uniti possa raggiungere, mostrando il meglio che la passione comune del gaming può portare a realizzare.