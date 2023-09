Dove la sinergia tra Ryanair, pubblico e privato funziona

Manutentori aeronautici, parte la nuova scuola di Bergamo. Si chiama Accademia di formazione aeronautica (Aea) e la sua nuova sede nasce intorno all'aeroporto IlCaravaggio di Bergamo Orio al Serio, precisamente in via Emilia 6 nel comune di Azzano San Paolo. La sigla Aea significa Aircraft Engineering Academy e rappresenta la prima e unica accademia per la formazione di tecnici manutentori aeronautici. Nata per volontà della società di manutenzione aeronautica Seas, di cui è presidente e amministratore delegato Alessandro Cianciaruso, Aea ha completato il trasferimento della sede precedente situata a Sommacampagna. La nuova dislocazione permette di accorpare il centro accademico con il polo di manutenzione aeronautica gestito da Seas, presente sull’aeroporto di Bergamo e dotato di 5 hangar, polo che a oggi rappresenta la più importante base manutentiva del sud Europa a supporto della compagnia aerea Ryanair. La nuova struttura di Aea dispone di una superficie di 2.000 metri quadrati che permette di ospitare quattro aeromobili executive per le esercitazioni pratiche e altrettanti laboratori didattici, garantendo la presenza contemporanea di cento allievi, i quali al termine del percorso formativo sono candidati all’assunzione per entrare nell’organico della società controllante Seas.

L’investimento ha un valore di un milione di euro ed è spinto dalla grande richiesta di tecnici specializzati che l’aviazione sta richiedendo. Secondo le previsioni dei più importanti player al mondo, Boeing, Airbus, Honeywell e Cae, entro il 2030 nel mondo serviranno oltre un milione di figure professionali legate al mantenimento degli aeromobili, dei quali 450.000 nell’area europea.Raggiunto al telefono, Cianciaruso ha dichiarato: “Con l’apertura della nuova sede di Aea, il corso formativo accademico si colloca nell’area intorno all’aeroporto di Bergamo creando un polo specializzato nella manutenzione aeronautica che sviluppa le competenze richieste in numero sempre crescente dal settore del trasporto aereo e richiama importanti investimenti, facendolo diventare un punto di riferimento a livello nazionale. Questa inaugurazione segue di una settimana l’annuncio del nuovo Istituto delleProfessioni Aeronautiche “Lindbergh Aviation Academy”, una scuola superiore che avvierà il primo ciclo di lezioni nel settembre 2024 per offrire un livello di formazione propedeutico allo svolgimento delle varie tipologie di professioni collegate al mondo dell’aviazione”.

Alla domanda su quanti aeromobili assiste Seas in un anno, ha spiegato: Seas assiste per 365 giorni all'anno l'equivalente del 20% dell'intera flotta del principale cliente (Ryanair, ndr), la quale consta di quasi 500 aeromobili”. Per dare un quadro completo delle prospettive di lavoro, chiediamo a Cianciaruso quale sia lo stipendio iniziale di un tecnico con Licenza di manutentore aeronautico (la vera patente europea del meccanico di aeroplani, e la risposta è: “Il tecnico, all'inizio della sua carriera, una volta acquisita la prima certificazione, guadagna circa40.000 euro lordi annui.” Niente male, dunque resta da capire come un giovane può iscriversi all’Aea:“L'accesso è molto semplice, richiediamo solamente il possesso del diploma di scuola superiore e una buona conoscenza della lingua inglese. La retta è di circa 16.000 per il biennio, comprensivo di materiale didattico, rilascio certificazioni (Certificate of Recognition), uniformi e stage in azienda con colloquio lavorativo e assunzione presso Seas”.