Apple lancia il nuovo iPhone SE, la versione economica che farà vendite record

È in arrivo un nuovo iPhone. L’annuncio su X di Tim Cook non lascia dubbi: “Preparatevi a incontrare il prossimo membro della famiglia”. Le parole dell’amministratore delegato confermano l’allargamento della famiglia iPhone 16, perché il prossimo sarà l’iPhone SE 2025, la versione economica del telefono più venduto sul mercato. Rispetto al passato, però, questo è un lancio significativo perché l’ultimo modello targato SE rimanda un design superato da tempo. Finalmente anche il piccolo della casa dirà addio allo schermo ridotto (che passerà da 4,7 pollici a un pannello Oled da 6,1 pollici) circondato da ampi bordi, come pure finirà il tempo del TouchID integrato sul pulsante fisico Home, che sarà rimpiazzato dal FaceID e dalla Dynamic Island sulla parte superiore dello schermo, che rendono più fluida e immediata l’attività del device.

Altro cambio sostanziale riguarda il processore, l’anima su cui si snodano le prestazioni degli smartphone. Apple dovrebbe aggiornare iPhone SE 4 (per indicare la quarta generazione del modello) con il chip A18, che è quello a bordo di iPhone 16. Una mossa importante quanto doverosa, perché la compagnia di Cupertino punta tanto sull’iPhone più a buon mercato per diffondere Apple Intelligence, con le funzioni AI destinate a spostare il focus sul valore degli smartphone dall’hardware allo smartphone (come già avviene con i modelli Android, guidati nella speciale categoria da Samsung Galaxy S25 Ultra). L’AI sarà la principale leva sui dispositivi Apple del 2025 e quindi il prossimo iPhone SE consentirà alla società di ampliare la platea degli utilizzatori, mentre gli utenti hanno adesso una possibilità più economica rispetto a iPhone 15 e 16 di scoprire le funzionalità AI sviluppate da Apple.

La questione vendite è un fronte caldo e iPhone SE è strategico per placare i ricavi in leggero ribasso dei top di gamma. Secondo le stime dell’analista Ming-Chi Kuo, uno dei più specializzati e puntuali nelle analisi dei prodotti Apple, iPhone SE 4 potrà vendere più di 20 milioni di unità nel 2025. Tornando a come potrebbe presentarsi lo smartphone, dovrebbe restare unica la fotocamera sul posteriore, con il passaggio da un modulo di 12 a 48 megapixel che assicura un miglioramento della qualità di scatto, nonostante la mancanza di grandangolo e teleobiettivo. Il prossimo sarà anche il primo iPhone SE con porta Usb-C, perché dopo la normativa europea sul caricabatterie unico, il connettore Lightning non è più ammesso.

La batteria dovrebbe essere da 3200 mAh, con supporto per la ricarica wireless MagSafe fino a 15W, mentre sarà finalmente archiviato il modello con 64GB di memoria, inadeguato nell’era dell’immagine, dove foto e video occupano grande spazio per l’archiviazione dei file. Per quanto sia tutto da scoprire, novità sono attese anche per il prezzo, che in Europa potrebbe aggirarsi sui 599 euro per il modello con memoria di 128GB. Ultima ma non per importanza è la questione del nome, perché sembra che l’iPhone più accessibile possa essere annunciato come iPhone 16E, con una denominazione in linea con i più recenti iPhone per evidenziare il salto di qualità a livello di specifiche e prestazioni. Vedremo quale sarà la scelta di Apple mercoledì’ 19 febbraio, il giorno in cui Apple toglierà i veli a iPhone e altri dispositivi.