EA7 Emporio Armani fa poker con le Olimpiadi

A poco più di 18 giorni dall’inaugurazione ufficiale – che si terrà il 6 febbraio allo Stadio di San Siro – Milano è pronta per dare tutto il supporto necessario al successo dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026. Ieri sera, in concomitanza con la Milano Fashion Week Men’s, EA7 Emporio Armani – Partner della Fondazione Milano Cortina 2026 e Official Outfitter dell’Italia Team, nonché Olympic and Paralympic Eyewear Partner di Milano Cortina 2026, ha riunito un parterre de rois negli spazi della boutique Emporio Armani di Via Manzoni per svelare i look e le iniziative dedicate ai giochi. Tra gli invitati, stelle dello sport come Federica Pellegrini, Fabio Fognini e Billy Costacurta, accanto a personalità della musica con Gianna Nannini, Giuliano Sangiorgi, Tedua, Gene Gallagher e Shablo, fino al mondo del cinema, rappresentato da Ambra Angiolini, Cristiano Caccamo, Michelle Hunziker e Ben Dahlhaus. Non solo, fino al 16 febbraio, saranno 4 le attivazioni di EA7 in città: oltre allo store Emporio Armani con vetrine dedicate e temporary pop-up, alla Triennale ci sarà un’area dedicata con installazioni e contenuti multimediali; Casa EA7 in piazza Duca d’Aosta sarà, invece, l’hub per incontri e photobooth e all’Armani Hotel sarà possibile seguire le gare e degustare i menu speciali dell’Armani/Ristorante e del Bamboo Bar. Non solo, per avvicinare i Giochi al pubblico, le quattro destinazioni EA7 consegneranno ai visitatori dei timbri che, raccolti tutti, daranno la possibilità di ricevere un omaggio allo store di via Manzoni 31.