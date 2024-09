Si intitola Glowing Time l'edizione 2024 del keynote di Apple che presenta - come da rito - i nuovi attesissimi prodotti della casa fondata da Steve Jobs.

Tim Cook appare sotto un arcobaleno immerso nel verde dell'Apple Park e annuncia: l'intelligenza artificiale sarà protagonista dell'evento con Cook che annuncia «Il nuovo iPhone è il primo costruito “da zero” per l'intelligenza artificiale e l'Apple Intelligence».





Apple Watch

Si parte da Apple Watch (disponibile dal 20 settembre). Caratterizzato da un design raffinato e da nuove funzionalità che lo rendono ancora più potente, intelligente e sofisticato. Con uno spessore ridotto, il nuovo modello è il più sottile mai prodotto e offre il display più ampio e avanzato tra tutti gli Apple Watch. Tra le novità spiccano le notifiche per l’apnea del sonno, una ricarica più rapida, la rilevazione della profondità e della temperatura dell'acqua, oltre a nuovi approfondimenti sulla salute e il fitness grazie a watchOS 11.

L’Apple Watch Series 10 è disponibile in alluminio e titanio, con una gamma di colori accattivanti. Un nuovo colore in alluminio lucido, Jet Black, offre un riflesso distintivo ed elegante, mentre le nuove casse in titanio – disponibili nelle varianti naturale, oro e ardesia – brillano con un'eleganza simile a quella di gioielli.





Jeff Williams, direttore operativo di Apple, ha commentato: “Apple Watch ha avuto un impatto incredibile a livello globale, aiutando le persone a mantenersi sane, attive, al sicuro e connesse. Con l’Apple Watch Series 10, abbiamo migliorato ulteriormente queste capacità, offrendo il nostro display indossabile più grande e avanzato, con un design più sottile e sofisticato”.

Apple Watch Series 10 è circa il 10% più sottile rispetto ai precedenti modelli Series 7, 8 e 9, ma mantiene la stessa durata della batteria di 18 ore. Un innovativo retro metallico integra l'antenna direttamente nel corpo dell’orologio, conferendo al dispositivo un aspetto monolitico. Il nuovo chip S10, progettato per garantire prestazioni, efficienza energetica e intelligenza, include un Neural Engine a 4 core. Questo permette di gestire funzioni come il gesto a doppio tocco, Siri, il riconoscimento vocale e il rilevamento automatico degli allenamenti, oltre a funzioni di sicurezza come il rilevamento delle cadute e degli incidenti stradali. Il display dell'Apple Watch Series 10 è il più grande mai realizzato, con un'area dello schermo attiva fino al 30% più ampia rispetto ai modelli precedenti. Questa novità migliora la leggibilità e l’usabilità in app come Messaggi, Mail o Notizie, consentendo di visualizzare più contenuti o di aumentare la dimensione del testo senza sacrificare lo spazio. Inoltre, Series 10 è il primo prodotto Apple a presentare un display OLED grandangolare, che ottimizza la luminosità dei pixel su un angolo più ampio, risultando fino al 40% più luminoso rispetto al Series 9. Questo display più efficiente consente anche una frequenza di aggiornamento più rapida nella modalità always-on. Grazie a una bobina di ricarica più grande, l’Apple Watch Series 10 è il più veloce a ricaricarsi: bastano 15 minuti per ottenere 8 ore di utilizzo quotidiano o 8 minuti per tracciare il sonno per tutta la notte. Il nuovo design lo rende anche più comodo da indossare durante il sonno, mentre una nuova funzione aiuta a identificare segni di apnea notturna monitorando piccoli movimenti del polso associati a interruzioni del respiro. Queste notifiche, sviluppate tramite algoritmi avanzati di machine learning, forniscono informazioni importanti per rilevare potenziali episodi di apnea del sonno, una condizione che colpisce oltre un miliardo di persone nel mondo. Con una resistenza all'acqua fino a 50 metri, l'Apple Watch Series 10 include un nuovo sensore di profondità e di temperatura dell'acqua, ideale per attività come snorkeling e immersioni in acque basse. L'app Tides di watchOS 11 fornisce previsioni delle maree per una settimana e condizioni delle spiagge in tutto il mondo, con dettagli su altezza e direzione delle onde. Per la prima volta, l’audio può essere riprodotto direttamente dall’altoparlante dell’Apple Watch, oltre che per le chiamate. Una rete neurale avanzata isola la voce dell’utente durante le chiamate, migliorando la qualità del suono anche in ambienti rumorosi.

L’Apple Watch Series 10 introduce anche nuove finiture in alluminio lucidato Jet Black e titanio di grado 5, che sostituiscono l’acciaio inossidabile delle versioni precedenti. Il titanio è più leggero del 20% rispetto all’acciaio inossidabile, con una finitura altamente riflettente. Apple continua il suo impegno verso la sostenibilità con l’Apple Watch Series 10, ora disponibile con casse in alluminio riciclato al 100% o titanio riciclato al 95%. Questa è una tappa importante nel percorso di Apple verso la neutralità carbonica entro il 2030. L’Apple Watch Series 10, con la sua gamma di nuove funzionalità, design sofisticato e attenzione all’ambiente, segna una nuova era per la tecnologia indossabile.





AirPods

I nuovi AirPods 4 rappresentano le cuffie più avanzate e comode mai create da Apple, disponibili in due versioni: AirPods 4 e AirPods 4 con cancellazione attiva del rumore (ANC). Anche gli AirPods Max ricevono un aggiornamento con nuovi colori – mezzanotte, luce stellare, blu, viola e arancione – e la ricarica USB-C per una maggiore praticità. In autunno, gli AirPods Pro 2 offriranno la prima esperienza al mondo di salute uditiva completa, con protezione attiva dell'udito, un test dell'udito scientificamente validato e una funzione di apparecchio acustico di livello clinico.

I modelli AirPods 4 e AirPods Max sono disponibili per il pre-ordine da oggi e arriveranno nei negozi venerdì 20 settembre. Le nuove funzionalità di salute uditiva per gli AirPods Pro 2 saranno disponibili in oltre 100 paesi e regioni nel corso dell'autunno.

“Con gli AirPods 4, gli utenti potranno godere della cancellazione attiva del rumore e di un'esperienza audio avanzata in un design aperto," ha dichiarato John Ternus, vicepresidente senior di Apple per l'ingegneria hardware. "E con un aggiornamento rivoluzionario per gli AirPods Pro, introdurremo nuove capacità straordinarie, tra cui il Test dell'udito e la funzione di apparecchio acustico, per aiutare oltre un miliardo di persone colpite da problemi di udito.”

Gli AirPods originali offrivano una qualità audio incredibile, 24 ore di durata della batteria e un design iconico. Con gli AirPods 4, questa esperienza migliora ulteriormente grazie a una nuova forma che assicura una vestibilità ottimale e numerose funzionalità potenti. Il design è stato perfezionato utilizzando tecniche avanzate come la fotogrammetria 3D e la topografia laser per analizzare migliaia di forme auricolari, garantendo così una comodità senza precedenti. Gli AirPods 4 vantano una nuova architettura acustica, un driver a bassa distorsione e un amplificatore ad alta gamma dinamica, oltre all’audio spaziale personalizzato con tracciamento dinamico della testa. Grazie al chip H2, gli AirPods 4 offrono funzioni intelligenti come l'isolamento vocale per chiamate più chiare e interazioni con Siri attraverso gesti della testa. Inoltre, includono un nuovo sensore sullo stelo per controllare la riproduzione o interrompere le chiamate con un semplice tocco. La custodia di ricarica degli AirPods 4 ora supporta la ricarica USB-C, è più compatta del 10% rispetto al modello precedente e garantisce fino a 30 ore di autonomia. Per la prima volta, Apple introduce la cancellazione attiva del rumore in un design aperto. Gli AirPods 4 con ANC utilizzano microfoni avanzati, il chip H2 e algoritmi di audio computazionale per ridurre il rumore ambientale. Funzioni intelligenti come la modalità Trasparenza, l’audio adattivo e il riconoscimento delle conversazioni permettono di adattarsi alle condizioni dell’ambiente circostante.

Gli AirPods Max sono ora disponibili in cinque nuovi colori – mezzanotte, luce stellare, blu, viola e arancione – e presentano la ricarica USB-C per una maggiore comodità.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, 1,5 miliardi di persone nel mondo soffrono di perdita dell’udito. Basandosi su anni di lavoro nel campo della salute uditiva, Apple sta introducendo un'esperienza completa per la prevenzione e l’assistenza. Grazie a una funzione di protezione dell’udito, gli AirPods Pro 2 riducono l’esposizione a rumori forti senza compromettere la qualità del suono. Inoltre, con un nuovo algoritmo a gamma dinamica, i suoni durante eventi live risultano naturali e vibranti. Apple ha anche introdotto un test dell’udito validato scientificamente, che permette agli utenti di controllare il loro udito direttamente da casa e ottenere un profilo uditivo personalizzato. Questo profilo può essere utilizzato per regolare automaticamente l’esperienza di ascolto. Gli AirPods Pro 2 includono anche una funzione di apparecchio acustico di livello clinico per chi soffre di perdite uditive lievi o moderate. Dopo aver configurato la funzione, l’audio ambientale verrà amplificato in tempo reale per facilitare le conversazioni. Tutte queste nuove funzionalità saranno disponibili a partire da questo autunno. Gli AirPods 4 sono realizzati con materiali riciclati, tra cui elementi di terre rare e oro riciclato al 100%. La custodia è composta da alluminio e stagno riciclato, mentre l'imballaggio è completamente privo di plastica, avvicinando Apple all'obiettivo di eliminare completamente la plastica entro il 2025.E finalmente arriva il momento più atteso.





iPhone 16 e 16 Plus

iPhone, il telefono che ha cambiato il modo di comunicare è arrivato all'edizione numero 16 e Tim Cook annuncia: «È l'inizio di una nuova era». La nuova linea introduce la funzione Camera Control, che offre modi innovativi per catturare ricordi, e permette di accedere rapidamente a informazioni visive su oggetti o luoghi, più velocemente che mai. Il sistema fotografico avanzato include una fotocamera Fusion da 48 MP con opzione Teleobiettivo 2x, fornendo due fotocamere in una sola, e una nuova fotocamera Ultra Wide, perfetta per la fotografia macro. Gli Stili Fotografici di nuova generazione consentono agli utenti di personalizzare le loro immagini, mentre la cattura di foto e video spaziali permette di rivivere i momenti speciali con una profondità straordinaria, visualizzabili su Apple Vision Pro. Il nuovo chip A18 garantisce un salto significativo in termini di prestazioni ed efficienza, permettendo l’esecuzione di giochi AAA impegnativi e migliorando sensibilmente la durata della batteria.

Disponibili con schermi da 6,1 e 6,7 pollici, iPhone 16 e iPhone 16 Plus presentano un design elegante e resistente, e offrono un grande miglioramento nella durata della batteria. Saranno disponibili in cinque colori: nero, bianco, rosa, verde acqua e blu ultramarino. I preordini iniziano il 13 settembre, con disponibilità a partire dal 20 settembre.

"I nuovi iPhone 16 e iPhone 16 Plus inaugurano una nuova era per l'iPhone grazie all'Apple Intelligence, che offre esperienze potenti, personali e private ai nostri utenti", ha dichiarato Kaiann Drance, vicepresidente del Worldwide iPhone Product Marketing di Apple. "Con nuove modalità per esplorare il mondo e catturare ricordi grazie a Camera Control, una fotocamera Fusion da 48 MP con due telecamere ottiche in una, una batteria migliorata e prestazioni efficienti grazie al chip A18, è il momento perfetto per fare il passaggio a iPhone."





L’Apple Intelligence sfrutta la potenza dei chip Apple e modelli generativi proprietari per comprendere e creare contenuti, eseguire azioni e semplificare compiti quotidiani. Garantisce la privacy degli utenti grazie a Private Cloud Compute, un’innovativa tecnologia che bilancia il calcolo tra il dispositivo e server dedicati, mantenendo sempre al sicuro i dati personali. Le prime funzionalità dell'Apple Intelligence saranno disponibili come aggiornamento gratuito il mese prossimo.

Tra queste, gli Strumenti di Scrittura, integrati in tutto iOS 18, permettono di riscrivere, correggere e riassumere testi in app come Mail, Note e Pagine, oltre a registrare e trascrivere audio. Apple Intelligence aiuta anche a gestire le notifiche, dando priorità a quelle più importanti grazie ai Messaggi Prioritari, che comprendono il contenuto delle email e mostrano solo le informazioni essenziali.

Siri si rinnova, con un design elegante e una maggiore capacità di comprensione del linguaggio naturale, rendendo l’interazione più fluida e personale. Inoltre, Siri diventa più contestuale, ricordando le richieste precedenti e integrandosi meglio con l'intero sistema.

Gli iPhone 16 sono progettati per durare, grazie al vetro posteriore resistente, alla protezione da acqua e polvere, e alla Ceramic Shield di nuova generazione, che è il 50% più resistente rispetto alla prima versione. Il design interno è stato ripensato per permettere una batteria più grande e migliorare la dissipazione del calore, aumentando allo stesso tempo la facilità di manutenzione. Il pulsante Azione consente di accedere rapidamente a diverse funzioni, come fotocamera, torcia, memo vocali e altre, semplicemente premendo.

La funzione Camera Control permette di accedere alla fotocamera in modo immediato, mentre le interazioni tattili permettono di regolare zoom, esposizione e profondità di campo. In futuro, Camera Control offrirà anche funzioni di intelligenza visiva per identificare oggetti e luoghi, e collegarsi a strumenti di terze parti come ChatGPT per risolvere problemi o effettuare ricerche.

La fotocamera Fusion da 48 MP consente di scattare foto con una qualità ottica elevata, mentre la fotocamera Ultra Wide da 12 MP, dotata di autofocus, permette di realizzare scatti macro straordinari. I nuovi Stili Fotografici permettono di personalizzare ogni foto, regolando toni e colori in tempo reale. Inoltre, i video possono essere registrati con Audio Spaziale, per un'esperienza immersiva.

Il chip A18 porta le prestazioni a un nuovo livello grazie alla sua architettura a 3 nanometri. Con una CPU 30% più veloce e una GPU 40% più potente, supporta anche il ray tracing accelerato, permettendo di giocare ai titoli AAA con una grafica mozzafiato e una maggiore efficienza energetica.

I nuovi iPhone 16 offrono funzionalità avanzate come i messaggi via satellite, che permettono di inviare e ricevere testi e emoji anche senza copertura cellulare o Wi-Fi, e l'assistenza stradale via satellite, che verrà estesa nel Regno Unito entro l'anno.

Gli iPhone 16 sono parte dell'obiettivo Apple 2030, che mira alla neutralità carbonica. Sono realizzati con oltre il 30% di materiali riciclati, compreso il 100% di cobalto riciclato nelle batterie e il 95% di litio riciclato.





iPhone 16 Pro e Pro Max

I nuovi iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max, caratterizzati da Apple Intelligence, display più ampi, capacità fotografiche avanzate e prestazioni grafiche sorprendenti per il gaming, tutto grazie al chip A18 Pro. Con Apple Intelligence, modelli generativi progettati da Apple offrono un sistema di intelligenza personale semplice da usare, capace di comprendere il contesto dell'utente per fornire suggerimenti utili e pertinenti, garantendo al contempo la protezione della privacy. La funzione Camera Control introduce un modo rapido e intuitivo per sfruttare l'intelligenza visiva e interagire facilmente con il sistema fotografico avanzato. La nuova fotocamera Fusion da 48 MP, dotata di un sensore quad-pixel più veloce, permette la registrazione video in 4K a 120 fps in Dolby Vision, offrendo la combinazione di risoluzione e frame rate più alta mai disponibile su un iPhone. I miglioramenti includono anche una fotocamera Ultra Wide da 48 MP per foto a risoluzione più alta, una fotocamera Teleobiettivo 5x e microfoni di qualità da studio per registrare audio realistico.

Il design in titanio è resistente e leggero, con display più grandi, cornici sottilissime e una batteria migliorata: l'iPhone 16 Pro Max offre la migliore autonomia mai vista su un iPhone. Saranno disponibili in quattro finiture: titanio nero, titanio naturale, titanio bianco e titanio deserto, con preordini a partire dal 13 settembre e disponibilità dal 20 settembre.

Greg Joswiak, vicepresidente senior del marketing mondiale di Apple, ha dichiarato: "Con il chip A18 Pro e Apple Intelligence, iPhone 16 Pro e Pro Max sono i modelli di iPhone più avanzati di sempre". I clienti potranno utilizzare la potenza di questo progresso per modificare foto, trascrivere note o catturare capolavori in 4K120 fps Dolby Vision, con una batteria eccezionale a supporto di tutte queste funzioni.

I nuovi modelli Pro presentano bordi sottilissimi e i display più grandi mai visti su un iPhone: 6,3 pollici per iPhone 16 Pro e 6,9 pollici per iPhone 16 Pro Max. Gli schermi Super Retina XDR, con tecnologia Always-On e ProMotion, garantiscono una durata eccezionale grazie al design in titanio e alla Ceramic Shield di ultima generazione, due volte più resistente rispetto a qualsiasi altro smartphone.

La funzione Camera Control offre un nuovo approccio per avviare la fotocamera, scattare foto e registrare video con un semplice gesto. Inoltre, le fotocamere sono dotate di intelligenza visiva per riconoscere oggetti e luoghi, permettendo di identificare razze di cani o aggiungere eventi al calendario in modo rapido.

Il sistema fotografico pro si arricchisce con una nuova fotocamera Fusion da 48 MP, in grado di registrare video in 4K a 120 fps in Dolby Vision, e una fotocamera Ultra Wide da 48 MP per scatti più ampi e dettagliati. Entrambi i modelli includono una fotocamera Teleobiettivo 5x e supportano foto spaziali, migliorando l'esperienza di visualizzazione con Apple Vision Pro.

Il chip A18 Pro, costruito con tecnologia a 3 nanometri di seconda generazione, garantisce una maggiore efficienza e potenza, mentre il Neural Engine a 16 core offre prestazioni eccezionali per Apple Intelligence. I progressi includono una larghezza di banda di memoria aumentata del 17% e una GPU più veloce del 20% rispetto alla generazione precedente, ideale per il gaming e la grafica avanzata.

L’iPhone 16 Pro è anche più sostenibile, con oltre il 25% di materiali riciclati, tra cui alluminio riciclato al 100% e batterie realizzate con il 100% di cobalto riciclato. Apple continua il suo impegno per la neutralità carbonica, progettando prodotti con materiali riciclati e investendo in progetti di energia rinnovabile.

In conclusione, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max rappresentano il culmine dell'innovazione Apple, offrendo funzionalità avanzate in fotografia, prestazioni elevate e un design sostenibile.