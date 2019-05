Ecco lo staff di Conte all'Inter

Parametro Zero - 28 maggio 2019

Il doveroso lutto per la scomparsa del fratello di Luciano Spalletti ha giustamente fermato la macchina che voleva in questi giorni l'annuncio e la presentazione di Antonio Conte come prossimo allenatore dell'Inter.

Ai fini della sostanza poco comunque cambia. Al punto che ora è anche chiara la squadra di collaboratori che lavorerà alla Pinetina:

Questo lo Staff Conte

Vice sarà il fratello, Gianluca

Collaboratori Stellini e Vanoli

Preparatori Tous e Coratti

Nutrizionista Ancora

Sopravvive solo Bonaiuti della squadra di Spalletti come preparatore portieri perché Spinelli (uomo di Antonio) sotto contratto col Psg

