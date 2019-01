Lazio, cori razzisti e antisemiti dalla Curva Nord (ma in molti non li hanno sentiti)

Giovanni Capuano - 12 gennaio 2019

L'emergenza razzismo negli stadi italiani torna a far discutere nella settimana delle polemiche per la chiusura di San Siro causata dagli incidenti di Inter-Napoli, il dibattito sull'opportunità di sospendere le partite ai primi buuu provenienti dalle tribune, lo spostamento di Genoa-Milan per ragioni di ordine pubblico (contestata dal Comune di Genova) e i provvedimenti annunciati dopo il vertice voluto da Salvini, poi smentito dalla Figc e dal suo stesso collega di Governo Giorgetti.

E' successo allo stadio Olimpico di Roma nel corso di Lazio-Novara, sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Secondo quanto segnalato da alcuni presenti e finito nelle agenzie di stampa, intorno alla mezz'ora del primo tempo si sono uditi cori antisemiti, di stampo razzista e contro le forze dell'ordine provenienti dal settore della Curva Nord occupato dagli ultras laziali.

"Giallorosso ebreo" e "questa Roma qua sembra l'Africa" le grida udite ma che non sono state percepite in campo, tanto che l'arbitro Abbatista e i suoi collaboratori, insieme agli ispettori della Federcalcio e al responsabile dell'ordine pubblico, non hanno provveduto a segnalarlo e nemmeno a far effettuare gli annunci tramite altoparlante come da prassi.

A fine gara da registrare la presa di posizione della Lazio attraverso il suo portavoce, Arturo Diaconale: "Faccio parte del 98% dei tifosi allo stadio che non ha sentito i cori razzisti e antisemiti. Rispetto e credo alla buona fede di chi li ha sentiti, ma credo ci sia una psicosi che ingigantisce questi fenomeni".

E poi ancora: "Mi hanno detto che uno dei cori era "Roma come l'Africa": non vorrei che gli africani si indignassero per come Roma è in questo momento. Ci possono essere dei piccolissimi gruppi che vogliono apparire all'opinione pubblica e che vogliono creare tensioni e disagi alla società che condanna fermamente questi comportamenti, ma non deve essere enfatizzato creando una psicosi".

