Le feste vip della settimana: tra moda e sport

Ivan Rota - 9 marzo 2018

La moda incontra lo sport. La sacrestia di San Marco ha aperto le porte alla collezione Primavera Estate 2018. La sfilata è stata aperta da 5 modelle esclusive. Si tratta di 5 giocatrici della Milan Ladies Calcio.

A Roma poi è stata inaugurata la mostra Do it Gioconda Do it, la nuova personale di Emilio Leofreddi, artista romano molto apprezzato per la sua capacità di raccontare tematiche sociali scottanti con leggerezza e poesia.

L'evento del ristorante vegetariano Il Margutta Vegetarian Food & Art.

Presentazione da ricordare quella di Loriblu al milanese Don Carlos, ristorante all'interno del Grand Hotel et de Milan: tavole simil Marie Antoinette "imbandite" di calzature preziose.

