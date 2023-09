Transition | Perché abbiamo deciso di farci portare il pranzo a casa

In questa puntata parleremo di un fenomeno che riguarda l’alimentazione. E in particolare l’abitudine di farsi portare il cibo a casa e di non consumarlo presso un ristorante. Un cambiamento importante, che riguarda milioni di persone in tutto il mondo e che ha fatto moltiplicare la presenza dei famosi rider lungo le nostra strade.Ne parliamo con Daniele Contini, Country Manager di Just Eat in Italia.