Le Regine del Crimine | Truong My Lan la vietnamita condannata morte per una truffa da 25 miliardi di dollari

Truong My Lan, 68 anni, una delle donne più ricche del Vietnam arrestata nel 2022, è stata condannata a morte per frode aggravata e continuata. In Vietnam è considerato il processo del secolo. A capo di un impero immobiliare, il Van Thinh Phat Holdings Group, Truong, che sviluppava appartamenti di lusso, hotel, uffici e centri commerciali, la donna era diventata un’icona del nuovo Vietnam comunista ma dall’anima capitalista. In Vietnam nessuno è mai arrivato (almeno per il momento) a imitare la spudoratezza di Truong: negli anni aveva accumulato una fortuna in contanti nella sua cantina: centomila miliardi di dong (equivalenti a 4 miliardi di euro), ritirati e trasportati nel tempo dal suo autista personale.