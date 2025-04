Il principe Louis ha 7 anni: un nuovo ritratto e la somiglianza con il padre William

Il 23 aprile 2025 si celebrano i sette anni del principe Louis, il più giovane dei figli del principe e della principessa del Galles. Come da tradizione ormai consolidata, la famiglia reale ha diffuso uno scatto inedito per festeggiare il compleanno del piccolo Windsor, che con il tempo sta rivelando una somiglianza sempre più evidente con il padre William, sia nei tratti del volto che nell’espressione vivace e composta.

Un compleanno in famiglia

Kensington Palace ha diffuso un nuovo ritratto ufficiale che ha immediatamente catturato l’attenzione del pubblico. A differenza degli anni precedenti, in cui la principessa Catherine si è spesso occupata personalmente delle fotografie dei compleanni dei figli, quest’anno la coppia reale ha scelto di affidare l’incarico a Josh Shinner. Il fotografo ha già collaborato con la famiglia reale in passato, realizzando, tra l’altro, la foto per il biglietto di Natale del 2023.

Nel nuovo ritratto, molti osservatori hanno notato una crescente somiglianza tra il giovane Louis e suo padre, il principe William. I lineamenti del viso, l’espressione vivace e il sorriso aperto richiamano le immagini d’infanzia dell’attuale principe di Galles.

Un piccolo Windsor dal temperamento vivace

Nato il 23 aprile 2018, Louis Arthur Charles ha fin dall’inizio mostrato un carattere esuberante e solare, conquistando il pubblico con le sue espressioni spontanee durante gli eventi pubblici. Nonostante la giovane età, ha saputo distinguersi per il suo spirito giocoso, spesso al centro delle attenzioni durante i momenti ufficiali; basti pensare alla parata del Trooping the Colour, dove le sue smorfie hanno fatto il giro del mondo.

Sette anni e un futuro da protagonista

Il compleanno del principe Louis è l’occasione per osservare ancora una volta come la famiglia reale britannica stia crescendo sotto gli occhi del pubblico, costruendo con cura l’immagine delle nuove generazioni. Louis, con la sua energia e la sua rassomiglianza con William, si afferma come una delle figure più amate tra i più giovani Windsor, e ogni sua apparizione continua ad alimentare l’affetto del pubblico, contribuendo a scrivere – un sorriso alla volta – il futuro della monarchia.