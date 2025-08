Fedez volta pagina: il bacio social con Giulia Honegger dopo il divorzio da Chiara Ferragni

È ufficiale: la relazione tra Fedez e la stilista milanese Giulia Honegger è uscita definitivamente allo scoperto. A sancirlo, un post pubblicato dal rapper sul suo profilo Instagram: un carosello di immagini scattate durante le vacanze in Sardegna, tra momenti di relax e intimità. Ma è l’ultima foto a rubare la scena: un bacio appassionato tra i due, immortalato durante una cena in un locale.

Nel carosello non mancano altri dettagli della loro quotidianità: uno scatto che mette in risalto lo sguardo verde-acqua di Giulia, una tenera immagine con Silvio, il cane di Fedez, e persino un selfie allo specchio in bagno, dove lei si lava i denti. A corredo del post, una frase che suona come un messaggio molto personale: «Non può piovere per sempre», scrive Fedez.

Un chiaro riferimento, con ogni probabilità, al periodo turbolento vissuto nei mesi scorsi, culminato il 23 luglio con l’ufficializzazione del divorzio da Chiara Ferragni. L’accordo prevede l’affido congiunto dei figli Leone e Vittoria e nessun assegno di mantenimento, né per i bambini né per l’ex moglie.

Pochi giorni dopo la firma, Federico Lucia – questo il vero nome del rapper – ha confermato pubblicamente la relazione con Honegger condividendo il primo selfie di coppia, racchiuso in una cornice a forma di cuore. Ora, con la pubblicazione del primo bacio social, Fedez dimostra di non avere più timore a mostrare la sua nuova vita, libera da vincoli e segreti.

Anche Chiara Ferragni sembra aver intrapreso un percorso simile. Subito dopo il divorzio, è tornata a farsi vedere in compagnia di Giovanni Tronchetti Provera. Dopo una presunta rottura, i due sono stati paparazzati insieme all’aeroporto di Malpensa e poi durante un weekend a Sankt Moritz. C’è chi sostiene che non si siano mai davvero lasciati, ma abbiano solo scelto di vivere la loro relazione lontano dai riflettori, almeno per un po’.