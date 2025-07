Chiara Ferragni e Fedez voltano pagina: lei torna con Tronchetti Provera, lui ufficializza con Giulia

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sono tornati a essere una coppia. Una coppia lontana dai riflettori, dagli smartphone indiscreti e da ogni tipo di esposizione pubblica. Ma pur sempre una coppia. La notizia del riavvicinamento era stata diffusa qualche giorno fa da Gabriele Parpiglia, che aveva raccontato di un romantico weekend trascorso dai due in Toscana. Ora è sempre lui, attraverso la sua newsletter, a rivelare nuovi dettagli: sì, Chiara e Giovanni stanno di nuovo insieme, ma la loro relazione è regolata da precise condizioni.

Secondo quanto riportato dal giornalista, i due sarebbero stati avvistati insieme qualche sera fa a cena al ristorante The Hut, a Silvaplana, in Svizzera, in occasione del compleanno di una cara amica dell’imprenditore. E proprio su questo incontro Parpiglia aggiunge: “Ma le regole restano sempre le stesse: nessuna foto insieme e infatti Tronchetti non può apparire sui social di lei, ma con il gruppo sì”.

Una linea chiara, già adottata nei primi tempi della loro frequentazione, che prevede massima riservatezza e zero esposizione. E, a giudicare dai movimenti social dell’influencer, le regole vengono rispettate alla lettera: nel suo ultimo post, Ferragni appare sorridente tra sentieri e cascate svizzere, geolocalizzata proprio a Silvaplana. Da sola. Ma ora, alla luce delle nuove indiscrezioni, viene naturale domandarsi chi ci fosse dietro la macchina fotografica.

Fedez ufficializza la relazione con Giulia Honegger

Nel frattempo, anche Fedez ha deciso di rendere pubblica la sua nuova relazione con Giulia Honegger. Le paparazzate delle scorse settimane avevano già fatto intuire qualcosa, ma adesso è arrivata la conferma ufficiale. Il rapper ha postato alcune Instagram Stories direttamente dalle vacanze: nelle immagini, lui e la stilista si mostrano abbracciati, con i volti incorniciati da un cuore fatto con le mani. In un altro scatto, lui la riprende mentre prende il sole in bikini.

Una presentazione pubblica a tutti gli effetti, che arriva proprio mentre anche Chiara Ferragni è tornata a farsi vedere — con le dovute cautele — insieme a Giovanni Tronchetti Provera. Coincidenze? Forse no. Di certo, ora che i Ferragnez non sono più ufficialmente marito e moglie, nessuno dei due sembra voler nascondere la propria nuova quotidianità sentimentale.

Il divorzio e le tempistiche (non casuali)

La sentenza di divorzio tra Chiara Ferragni e Fedez è arrivata appena la scorsa settimana. Subito dopo, l’imprenditrice è stata nuovamente vista accanto a Tronchetti Provera. Una storia, quella tra i due, che non era mai stata confermata ufficialmente, ma che si vociferava già lo scorso inverno. Con l’arrivo dell’estate si pensava che i due si fossero allontanati, ma i recenti avvistamenti — prima a Malpensa, poi in montagna — fanno pensare che in realtà non si siano mai lasciati, ma abbiano semplicemente scelto un profilo più basso.

Nel frattempo, anche Fedez e Giulia Honegger stanno vivendo un’estate d’amore. Dopo essere stati paparazzati a Marina di Pietrasanta, in Versilia, tra mare e serate romantiche, la coppia si è trasferita in Sardegna con amici, da dove sono arrivate le prime foto condivise sui social. Di Giulia si sa ancora poco: è una giovane stilista, vive a Milano e ha scelto di mantenere per ora un certo riserbo sulla sua vita privata.

Una cosa però è chiara: il capitolo Ferragnez è davvero chiuso. E ora, per entrambi, è il momento di voltare pagina.