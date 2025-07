Fedez e Chiara Ferragni, il divorzio è ufficiale: tutti i dettagli sull’accordo

La favola dei Ferragnez è ufficialmente giunta al capolinea. Il Tribunale di Milano ha emesso la sentenza definitiva: Chiara Ferragni e Fedez sono ufficialmente divorziati. Nessun epilogo da reality show, nessun teatrale scontro mediatico, come invece molti si aspettavano quando, mesi fa, venne annunciata la separazione. Al contrario, l’ex coppia più mediatica d’Italia ha scelto di mantenere un profilo basso, lasciandosi alle spalle solo qualche frecciatina social e niente più. Alla fine, è arrivata la firma su un divorzio congiunto, senza clamore e senza rancori pubblici.

Tutti i dettagli del divorzio congiunto

Il divorzio è stato formalizzato sei mesi dopo la separazione, con un’intesa trovata dai rispettivi legali – Pompilia Rossi, Alessandro Simeone e Andrea Pietrolucci per Fedez; Daniela Missaglia per Chiara Ferragni – e ritenuta “adeguata” dal Tribunale. Al centro dell’accordo, naturalmente, ci sono i figli, Leone e Vittoria.

L’affidamento è stato concesso ad entrambi i genitori, con una frequentazione quasi paritetica.

Non è previsto alcun assegno di mantenimento: né per i bambini né per l’ex moglie. Le spese scolastiche e sanitarie dei piccoli saranno però completamente a carico di Fedez. A prevalere – come aveva sottolineato l’avvocata Missaglia – sono stati “spirito conciliativo” e “buon senso”, e si è arrivati a un “rapido raggiungimento di un’intesa, anche nel superiore e preminente interesse dei minori”.

L’accordo sulla visibilità dei figli

Il matrimonio tra Ferragni e Fedez, iniziato nel 2016 con una canzone diventata profetica – Vorrei ma non posto, dove il rapper recitava: “Il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vuitton / Ed un collare con più glitter di una giacca di Elton John” – si è chiuso con un tono decisamente più sobrio. Niente battaglie legali, nessun dramma da gossip show, ma un addio nel segno della discrezione, almeno per gli standard della coppia.

La divisione riguarda solo gli aspetti familiari, dal momento che non esistevano società condivise o gestioni economiche intrecciate. Il vero punto cruciale è stato l’accordo sull’esposizione social dei figli. Come riportato da Il Messaggero, “Leone e Vittoria verranno trattati come dei (quasi) comuni mortali e anche per loro varranno le regole della ‘normale’ giurisprudenza in merito: per postare foto e video dei bambini i genitori dovranno chiedersi reciprocamente l’autorizzazione”.

Una svolta significativa rispetto agli anni in cui i bambini erano protagonisti quotidiani di storie, post e contenuti promozionali, parte integrante della narrativa Ferragnez.

Fedez e Chiara Ferragni, dal primo post alla fine della favola

Dal primo flirt alla proposta sotto l’Arena di Verona, fino al matrimonio-fiaba a Noto nel 2018, la coppia aveva costruito un impero mediatico culminato con The Ferragnez, la docuserie Prime Video lanciata nel 2021. Poi, Sanremo 2023: Ferragni sul palco come co-conduttrice, Fedez nei panni del “guastatore”, con il famigerato bacio a Rosa Chemical che, secondo molti, segnò l’inizio della crisi.

Il colpo finale arrivò nel dicembre 2023 con il cosiddetto Pandoro gate, lo scandalo legato alla beneficenza e alla comunicazione del brand Chiara Ferragni, che ha portato a un crollo d’immagine (e di fatturato) per l’imprenditrice. Da quel momento, le voci di crisi si sono trasformate in certezza, accompagnate da indiscrezioni su tradimenti reciproci e tensioni sempre più evidenti.

Archiviato ufficialmente il divorzio, le strade di Chiara Ferragni e Fedez si dividono anche nella narrazione pubblica. Lei ora dovrà affrontare sfide ben più complesse: a partire dal rilancio del suo marchio, in piena fase di crisi, e dal processo per truffa aggravata che inizierà il 23 settembre a Milano. Un appuntamento giudiziario che potrebbe segnare un altro snodo decisivo nella carriera dell’ex regina delle influencer.