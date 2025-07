Jeff Bezos e Lauren Sánchez, i retroscena del blindatissimo accordo prematrimoniale

Quello celebrato a Venezia tra Jeff Bezos e Lauren Sánchez è stato un matrimonio da sogno, tra yacht, vip e festeggiamenti sontuosi. Ma dietro le quinte del sì, si cela un accordo prematrimoniale blindato, degno della fortuna del quarto uomo più ricco del mondo. Per rinunciare a ogni pretesa sull’enorme patrimonio di Bezos, Sánchez avrebbe accettato un “bonus” da 50 milioni di euro. Una cifra importante, certo, ma simbolica se paragonata ai numeri astronomici dell’impero del fondatore di Amazon.

L’accordo, che resta strettamente riservato, è stato firmato prima del matrimonio e, secondo indiscrezioni riportate dal settimanale Oggi, è stato definito da chi lo ha letto come “una fortezza legale per rendere inattaccabile il patrimonio del quarto uomo più ricco del mondo. Non è una semplice separazione dei beni, ma la loro totale sparizione. Farà scuola”. In altre parole, tutta la ricchezza prematrimoniale di Jeff Bezos risulta intoccabile e invisibile agli occhi della nuova moglie.

Il primo divorzio da Mackenzie Scott

Bezos non è nuovo ai matrimoni, né ai divorzi. E dopo quanto accaduto con la sua prima moglie Mackenzie Scott, ha imparato a tutelarsi. La separazione del 2019 gli è costata tra i 35 e i 40 miliardi di dollari. Una cifra che oggi pare essere la ragione principale per cui l’accordo con Lauren Sánchez è stato redatto con tanta attenzione.

Per la sua seconda moglie, il magnate non ha comunque badato a spese: collane di diamanti, un anello con pietra rosa da 30 carati, tre giorni di festeggiamenti costati 45 milioni di dollari nella città più romantica del mondo, una luna di miele su un veliero da sogno lungo le coste di Sicilia, Calabria e Costiera Amalfitana. Ma dietro il lusso, mesi e mesi di lavoro da parte degli avvocati per costruire un contratto prematrimoniale a prova di bomba.

Il patrimonio di Bezos

Oggi Jeff Bezos possiede un patrimonio stimato in oltre 200 miliardi di dollari. Solo il suo portafoglio immobiliare vale quasi un miliardo e si estende su più di 450.000 acri di terreno (circa 182.000 ettari). I soli costi annuali di gestione delle sue proprietà si aggirano tra i 70 e i 90 milioni di dollari.

Tra i simboli del suo impero spicca il superyacht Koru, lungo 127 metri e valutato circa 500 milioni di dollari. È lo yacht a vela più grande del mondo: una meraviglia dell’ingegneria navale, simbolo di libertà, potere e lusso estremo. Sulla terraferma, invece, il gioiello di famiglia è la celebre tenuta di Beverly Hills, la Warner Estate, acquistata nel 2020 per 165 milioni di dollari.

In Italia non sarebbe valido

In Italia, accordi di questo tipo non avrebbero alcun valore legale, ma negli Stati Uniti sono diventati essenziali per chi ha patrimoni ingenti da proteggere. Anche se l’accordo Bezos-Sánchez è coperto dal massimo riserbo, alcuni dettagli sono trapelati, ribadendo quanto già emerso: “una fortezza legale per rendere inattaccabile il patrimonio del quarto uomo più ricco del mondo. Non è una semplice separazione dei beni, ma la loro totale sparizione. Farà scuola”. Già nelle prime righe del contratto viene specificato che la ricchezza prematrimoniale di Bezos è non solo intoccabile, ma anche invisibile. In cambio, Lauren ha ricevuto 50 milioni di euro: l’autografo più caro della storia.

Gli accordi prematrimoniali più famosi

Il caso Bezos-Sánchez non è isolato. Nel mondo delle celebrities, sono numerosi gli accordi prematrimoniali che hanno fatto discutere. Storico quello tra Aristotele Onassis e Jackie Kennedy: nonostante le contestazioni degli eredi dell’armatore, a Jackie andarono “solo” 26 milioni di dollari. Singolare anche l’accordo tra il re di Spagna Felipe VI e Letizia Ortiz, secondo cui – in caso di divorzio – lei perderebbe titolo, beni e trattamento reale, mentre le figlie sarebbero affidate al padre fino alla maggiore età.

Non mancano poi le clausole curiose: Justin Timberlake e Jessica Biel, ad esempio, stabilirono nel 2012 una multa di 500 mila dollari per ogni tradimento, con eventuale allontanamento del coniuge infedele. Ancora più netto l’accordo tra Nicole Kidman e Keith Urban: se il musicista dovesse ricadere in alcol o droga, l’attrice – il cui patrimonio supera i 150 milioni di dollari – potrebbe divorziare senza dovergli nulla.