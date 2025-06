Lauren Sanchez, chi è la futura moglie di Jeff Bezos che sta incantando Venezia

Jeff Bezos e Lauren Sanchez hanno ufficialmente dato il via ai festeggiamenti per quelle che si preannunciano come le nozze dell’anno. Il fondatore di Amazon è sbarcato nella città lagunare con la sua futura moglie a bordo dello yacht Koru, un’imbarcazione da 500 milioni di dollari, seguito dall’onnipresente nave di supporto L’Abeona. Tra location blindate, hotel di lusso, gondole prenotate e jet privati in arrivo al Marco Polo, Venezia si prepara a diventare il palcoscenico di un evento sontuoso, blindato e ambito quanto una première da Oscar.

Chi è Lauren Sanchez, la donna che ha conquistato il fondatore di Amazon

Giornalista, conduttrice televisiva, pilota certificata, produttrice e imprenditrice: Lauren Wendy Sanchez è molto più della futura moglie di Jeff Bezos. Classe 1969, californiana, è nata e cresciuta a Albuquerque, nel New Mexico, da una famiglia di origini messicane. Dopo aver iniziato come assistente alla produzione, ha costruito una carriera televisiva di tutto rispetto, arrivando a condurre programmi di successo e a diventare una presenza fissa nei talk show statunitensi.

Appassionata di volo, ha fondato la Black Ops Aviation, un’azienda specializzata in riprese aeree. È anche tra i volti più attivi della Bezos Earth Fund, la fondazione ambientalista creata dal compagno nel 2020. Dallo stile glamour e deciso, ha fatto del connubio tra potere e femminilità una cifra distintiva.

Dalla discrezione alla ribalta: l’amore tra Bezos e Sanchez

La relazione tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez è emersa pubblicamente nel 2019, all’indomani del divorzio del fondatore di Amazon da MacKenzie Scott. Da allora, i due non si sono più nascosti, apparendo sempre più affiatati e complici in eventi internazionali, incontri con capi di stato e sulla passerella del Met Gala.

La proposta è arrivata nel 2023, durante una crociera nel Mediterraneo, con un anello di diamanti da capogiro. A colpire non è stato solo lo sfarzo, ma la sintonia evidente tra i due, spesso raccontata da Sanchez stessa nelle rare interviste concesse: «Jeff è brillante, divertente e ha una visione del mondo che mi ispira ogni giorno».

Un entourage da copertina per un matrimonio stellare

L’addio al nubilato di Lauren, celebrato a Parigi, ha dato un primo assaggio dell’atmosfera che aleggia intorno all’evento. Kim Kardashian, Katy Perry, Eva Longoria e Kris Jenner sono solo alcuni dei nomi presenti alla crociera sulla Senna organizzata per l’occasione. E si vocifera che anche Oprah Winfrey, Elton John, Mick Jagger e Ivanka Trump siano nella lista degli invitati al matrimonio veneziano.

Tutto, dai party alle bomboniere, è top secret. Ma si sa che l’organizzazione è affidata a Lanza e Baucina, gli stessi wedding planner che nel 2014 hanno trasformato il Canal Grande in passerella per le nozze di George Clooney e Amal Alamuddin.

Lauren Sanchez, intanto, mantiene il riserbo sul suo abito da sposa (uno di ben 27 che indosserà in tutto il weekend). I nomi più accreditati sono Dolce & Gabbana — maison con cui ha un rapporto stretto — e Oscar de la Renta, brand scelto per il suo debutto al Met Gala.