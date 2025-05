Lauren Sánchez, la promessa sposa di Jeff Bezos ha un passato sentimentale molto turbolento

È tutto pronto (o quasi) per quello che si preannuncia come il matrimonio dell’anno: Jeff Bezos e Lauren Sánchez pronunceranno il fatidico “sì” a fine giugno a Venezia, in un evento blindatissimo e scintillante. Ma se l’imprenditore miliardario è da anni un nome noto a livello globale, la sua futura moglie, 55 anni, è ancora circondata da un’aura di curiosità.

Ex giornalista, conduttrice televisiva e pilota di elicotteri, Lauren ha costruito una carriera e una fama proprie, ma è con la relazione con il fondatore di Amazon che ha davvero catalizzato i riflettori internazionali. Quella tra Lauren e Jeff non è però la classica storia d’amore da copertina: il loro amore nasce da una rottura, quella tra lei e il marito Patrick Whitesell, e da uno scandalo mediatico che ha fatto tremare Hollywood e Wall Street. Prima di Bezos, però, la Sánchez ha attraversato una serie di relazioni molto pubbliche, seguite da fidanzamenti, litigi, tradimenti e riconciliazioni.

Ecco la sua storia sentimentale, senza filtri.

Dagli stage televisivi al primo amore: la storia con Rory Markas

Lauren Sánchez ha conosciuto il suo primo fidanzato famoso durante gli anni del college, quando faceva uno stage presso la stazione Fox 11 Plus a Los Angeles. Lui era Rory Markas, noto telecronista sportivo, celebre per aver commentato l’ultima azione delle World Series del 2002 vinte dagli Angels.

All’epoca, Lauren lavorava da due anni come receptionist al centro televisivo. La relazione fu seria: i due si fidanzarono ufficialmente, ma alla fine fu lei a lasciarlo, dopo aver cambiato lavoro. Markas, sopravvissuto a un grave coagulo di sangue al cervello nel 2008, morì nel 2010 a 54 anni per un apparente infarto nella sua casa a Palmdale. Non si sposò mai e non ebbe figli.

Quattro anni con Anthony Miller… e un diario compromettente

La relazione successiva fu con Anthony Miller, ex wide receiver della NFL. Stanno insieme per quattro anni, con un fidanzamento lungo un anno e mezzo. Ma quando, nel 2019, esplode il caso Bezos-Sánchez, è proprio Miller a parlare apertamente: in un’intervista esclusiva al DailyMail.com, afferma che fu Lauren a lasciarlo e a tradirlo ripetutamente.

“Non potevo fidarmi di lei,” racconta, “mi tradiva con altri ragazzi. L’ho scoperto leggendo il suo diario, e ho trovato ancora più cose dopo che ci siamo lasciati.” Miller descrive Lauren anche come “tirchia”: “Voleva che pagassi tutto io, anche se lavorava bene, era su Extra e Fox Sports News, ma non le piaceva pagare.”

Fonti vicine a Lauren contestano la versione dell’ex, accusandolo di essere stato lui infedele e definendolo un “opportunista” per aver parlato dopo oltre vent’anni — guarda caso, subito dopo la rivelazione del legame con Bezos.

Derek Fisher, la parentesi intermittente con l’ex stella NBA

Dopo la rottura con Anthony, Lauren inizia una relazione di “tira e molla” con Derek Fisher, ex giocatore dei Los Angeles Lakers. A confermarlo, una fonte riportata da PageSix, secondo cui la relazione tra i due iniziò subito dopo la fine della storia con Miller, nel 2002. Nessuna dichiarazione ufficiale da parte dei diretti interessati, ma la frequentazione è stata confermata da diversi insiders.

Tony Gonzalez: un figlio, una separazione difficile e… un’amicizia ritrovata

Sempre nel 2002, Lauren conosce Tony Gonzalez, altro nome di spicco del football americano. Dalla relazione nasce Nikko Gonzalez, oggi 23enne. Dopo l’addio — burrascoso — i due si scambiarono pesanti accuse di tradimento. Ma col tempo, ogni tensione è stata superata.

Lauren ha più volte definito Tony “uno dei miei migliori amici”, e con la nuova moglie di lui, October, ha un rapporto così stretto da averla invitata al proprio addio al nubilato a Parigi. I tre (Tony, October e Lauren) sono stati più volte fotografati insieme con i rispettivi partner sullo yacht di Bezos, dimostrando che a volte, dalle ceneri di una storia può nascere un’amicizia vera.

Henry Simmons: fidanzamento e red carpet prima dell’addio

Poco dopo la fine della relazione con Gonzalez, Lauren si lega all’attore Henry Simmons, noto per il ruolo del detective Baldwin Jones in NYPD Blue. I due si fidanzano e convivono, partecipano insieme a eventi mondani e vengono immortalati più volte sul red carpet.

La storia dura circa un anno, tra il 2002 e il 2003. L’ultima apparizione pubblica risale ad aprile 2003, durante una partita dei Lakers. Secondo fonti vicine alla coppia, fu Lauren a rompere, poco dopo aver conosciuto il futuro marito Patrick Whitesell. Simmons ha poi sposato l’attrice Sophina Brown nel 2010.

Patrick Whitesell: il matrimonio, due figli e lo scandalo Bezos

Nel 2005, Lauren sposa Patrick Whitesell, potente agente di Hollywood e cofondatore dell’agenzia di talenti WME. Dal matrimonio nascono due figli: Evan (2006) e Eleanor (2008). Il matrimonio dura più di un decennio, finché nel gennaio 2019 il National Enquirer pubblica un’inchiesta che cambia tutto.

Il tabloid sostiene di aver seguito Lauren e Jeff Bezos per mesi: “in cinque stati e per 40.000 miglia”, scrivono, raccontando di jet privati, messaggi piccanti, selfie erotici e incontri segreti. L’inchiesta rivela anche presunte email tra Lauren e Jeff, e li accusa di aver avuto una relazione clandestina mentre erano ancora sposati.

Bezos risponde pubblicamente, con un lungo post in cui accusa l’Enquirer e il CEO David Pecker di tentata estorsione. “Piuttosto che cedere al ricatto, ho deciso di pubblicare ciò che mi hanno inviato,” scrive il magnate. “Ci hanno detto che avevano altri miei messaggi e foto che avrebbero pubblicato se non avessimo interrotto le indagini.”

Il fidanzamento con Jeff Bezos e la nuova vita da star

Dopo lo scandalo e i rispettivi divorzi (Bezos lascia Mackenzie Scott, sua moglie da 25 anni e madre dei suoi 4 figli), Lauren e Jeff diventano inseparabili. Quattro anni dopo, arriva la proposta di matrimonio: un diamante a forma di pera dal valore stimato di almeno 2 milioni di dollari.

Da allora, la coppia vive tra jet, yacht e red carpet, in una continua luna di miele. Lauren ha trovato un nuovo posto tra le star: è amica di Kim Kardashian, frequenta eventi di lusso e attira spesso l’attenzione per il suo stile audace e per i ritocchi estetici (mai confermati ma spesso discussi). Ha saputo trasformare una vita sentimentale complessa in una scalata sociale senza precedenti.

E ora, con Venezia pronta a fare da sfondo al suo terzo (e forse ultimo) “lo voglio”, sembra proprio che Lauren Sánchez abbia trovato il suo lieto fine.