Jeff Bezos e Lauren Sanchez, dopo il matrimonio la luna di miele (con poca fantasia)

Dopo un matrimonio da favola, Jeff Bezos e Lauren Sanchez scelgono per la luna di miele un luogo già visto e rivisto in TV. Lusso estremo, ma zero sorprese. Anzi, sembra una puntata extra di The White Lotus.

Dopo “il matrimonio del secolo” – un evento che ha trasformato Venezia in un palcoscenico da jet set internazionale – Jeff Bezos e Lauren Sanchez hanno deciso di proseguire la festa con una luna di miele altrettanto sontuosa. E fin qui nulla di sorprendente. Quello che invece fa sollevare qualche sopracciglio è la destinazione: non un angolo segreto del mondo o una meta esotica sconosciuta ai più, ma un luogo reso celebre da una serie TV.

Stando a quanto riportato da diverse fonti, i novelli sposi hanno optato per un viaggio all’insegna del lusso sfrenato, ma non esattamente dell’originalità. Dopo aver lasciato l’hotel Aman Venice in barca – dove sono stati visti salutarsi romanticamente – la coppia si sarebbe fermata per un pranzo nella zona di Torcello, prima di dirigersi all’aeroporto Nicelli. Da lì, sono stati trasportati in elicottero sul Koru, il superyacht a vela da 500 milioni di dollari di Bezos.

Un’imbarcazione che è già leggenda: simbolo della nuova élite del mare, il Koru è un palazzo galleggiante da cui Bezos e Sanchez pianificano di raggiungere la loro prossima tappa. Secondo Alison Boshoff, caporedattrice spettacolo del Daily Mail, la rotta del Koru punta dritta verso Taormina, in Sicilia – destinazione che, guarda caso, Bezos avrebbe scoperto proprio l’anno scorso durante una crociera lungo la costa siciliana e le Isole Eolie.

A quanto pare, questa volta i due faranno base proprio lì, soggiornando nel celebre Four Seasons San Domenico Palace, noto per essere stato il set della seconda stagione della serie HBO The White Lotus. La scelta – per quanto lussuosa – ha il sapore di un déjà-vu mediatico: quasi ci si aspetta di vederli ordinare cocktail in piscina come personaggi della fiction.

L’hotel, dove una suite può arrivare a costare oltre 7.000 euro a notte, si affaccia sul Mar Ionio ed è situato ai piedi dell’Etna, immerso tra vigneti, borghi medievali e il celebre teatro greco. Un posto, va detto, che ha il suo fascino – se si riesce a dimenticare che ormai lo conoscono anche i turisti in cerca del “pacchetto White Lotus”.

La storia dell’hotel italiano di The White Lotus

Eppure, dietro le quinte patinate del resort c’è una storia tutt’altro che banale. Il San Domenico Palace affonda le sue radici nel 1430, quando fu lasciato in eredità all’ordine domenicano dal barone Damiano Rosso d’Altavilla.

Quando poi l’edificio tornò nelle mani del principe Cerami, discendente del barone, ebbe l’intuizione di trasformarlo in un hotel. Con l’aggiunta di un’ala Liberty, nacque così uno dei primi grand hotel d’Europa.

Taormina, all’epoca, era già nota per il suo spirito bohémien e l’atmosfera liberale: una meta prediletta da artisti e aristocratici in cerca di evasione. Ospiti illustri del San Domenico nei primi del ’900 furono, tra gli altri, re Edoardo VII, il barone Rothschild, Oscar Wilde e D.H. Lawrence.

Durante la Seconda guerra mondiale, l’hotel fu usato come quartier generale dalle truppe tedesche e bombardato dagli Alleati. Solo anni dopo venne ricostruito e riaperto, tornando a ospitare feste leggendarie e personalità come Greta Garbo, Audrey Hepburn, Elizabeth Taylor, Sophia Loren e Ingrid Bergman.

Nel 2017, è stato il turno dei leader politici mondiali, che vi hanno soggiornato durante il vertice del G7. Ma è solo con The White Lotus che il San Domenico Palace è entrato nell’immaginario pop contemporaneo.

Quanto a Bezos e Sanchez, la loro scelta sembra più ispirata a una sceneggiatura che a un impulso romantico. Dopo tutto, chi non vorrebbe trascorrere la luna di miele nello stesso resort dove si consumano tradimenti, drammi, omicidi e cinismo tra milionari fittizi?

Del resto, anche il matrimonio è stato all’altezza di una serie TV. Celebrato venerdì sull’isola veneziana di San Giorgio Maggiore, è stato definito da molti come “il matrimonio del secolo”. Il fondatore di Amazon, 61 anni, e l’ex giornalista e conduttrice, 55 anni, si sono detti sì davanti a circa 200 ospiti VIP.

Le celebrazioni si sono svolte in tre atti: giovedì la festa di apertura, venerdì la cerimonia ufficiale, sabato un party a tema pigiama e maschera con musica di Usher e del DJ statunitense Cassidy. Tra gli ospiti, star del calibro di Kylie e Kendall Jenner, Leonardo DiCaprio e Orlando Bloom, avvistati mentre lasciavano Venezia domenica mattina.

Alla fine, va detto: quando i miliardari devono scegliere un luogo davvero speciale per celebrare i momenti che contano, l’Italia resta sempre la loro prima scelta. Perché, cliché o no, il bello – quello autentico – ce l’abbiamo noi.