Usa invia missili a medio raggio Glsdb all'Ucraina

Gli Usa sarebbero pronti ad inviare nuovi missili Glsdb a più lungo raggio per sostenere la resistenza ucraina. Gli aiuti militari, secondo due dirigenti americani, dovrebbero essere annunciati già questa settimana. Infatti, gli Stati Uniti starebbero preparando più di 2 miliardi di dollari di aiuti militari per l'Ucraina che dovrebbero includere per la prima volta razzi a lungo raggio, oltre ad altre attrezzature di supporto per i sistemi di difesa aerea Patriot, munizioni di precisione guidate a distanza e armi anticarro Javelin.

GLSDB – The Artillery Solution for the Needs of Armed Forces Today and Tomorrow www.youtube.com

La decisione di Washington determina una reazione della Russia. «Le nuove forniture americane all'Ucraina, compresi eventuali missili a lungo raggio, non cambieranno gli eventi sul terreno, ma contribuiranno solo ad aggravare l'escalation.», lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov citato dall'agenzia Ria Novosti.