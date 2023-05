Turismo in Italia: crescono del 70% gli arrivi dall’estero

Ottimi i dati presentati in audizione dall’Istat oggi sul Turismo in Italia, che confermano la ripresa di un settore che è fondamentale per l’economia della Nazione. I primi dati provvisori del 2023, riferiti al bimestre gennaio-febbraio, «sembrano confermare la definitiva ripresa del settore (+45,5 per cento le presenze complessive rispetto allo stesso bimestre dell’anno 2022), con una crescita rilevante sia delle presenze straniere (+70,5 per cento) sia di quelle domestiche (+28,8 per cento)». Lo evidenzia Sandro Cruciani, direttore della Direzione Centrale per le statistiche ambientali e territoriali dell’Istat, nel corso dell’audizione nella commissione Attività produttive, commercio e turismo della Camera.

«Se i dati relativi ai prossimi mesi confermeranno questa tendenza, sarà possibile registrare nel 2023 il pieno recupero – e persino il superamento – dei livelli pre-pandemici (nel bimestre gennaio-febbraio 2023 rispetto allo stesso periodo del 2019 le presenze degli italiani sono in aumento del +4,8 per cento, mentre quelle straniere del +3,5 per cento)», aggiunge.