Terremoto Turchia-Siria, oltre 9.500 morti. Si scava ancora tra le macerie

Secondo dati ufficiali, il bilancio del terremoto in Turchia e Siria supera i 9.500 morti. In Turchia sono stati estratti dalle macerie 6.957 corpi. A riportarlo è l'agenzia di soccorso turca Afad, e in Siria sono stati contati 2.547 morti, secondo le autorità e i medici. I funzionari dell'Organizzazione mondiale della sanità stimano che le vittime potrebbero essere fino a 20.000. I feriti sono 37.011. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan si sta recando nel sud est della Turchia.