Terremoto nella notte in Molise, magnitudo 4.6

Nuova scossa in Molise. Epicentro a Montagano, alle ore 23:52 di ieri, a pochi chilometri da Campobasso, 4.6 di magnitudo con ipocentro a una profondità di 23 chilometri.

Oltre che nel Molise la scossa è stata chiaramente avvertita anche in Campania, Puglia, Abruzzo e Lazio. La gente è scesa in strada a Campobasso, dove si segnala l’aumento del traffico locale e alcune persone con la valigia in mano. Nei comuni qualcuno ha segnalato crepe sui muri delle abitazioni. I vigili del fuoco fanno sapere che nessuna richiesta di soccorso è arrivata al centro operativo dopo la scossa.