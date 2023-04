Sex roulette: sesso senza precauzioni, perde chi resta incinta. La Procura indaga

La Procura della Repubblica di Brescia sta indagando su una nuova possibile sfida social: la cosiddetta "sex roulette". Consisterebbe, secondo quanto si apprende, nell'avere rapporti sessuali, anche di gruppo e con sconosciuti, senza protezioni: perde chi rimane incinta. I primi due casi acclarati di questo pericolosissimo gioco sono in Lombardia, segnalati proprio nei giorni in cui la Procura di Brescia ha annunciato – a margine di una conferenza sul cyberbullismo – di aver aperto un'indagine dedicata.

«Ci sono arrivate due segnalazioni la scorsa settimana: in un caso una ragazzina è rimasta incinta a seguito di questa challenge. Nell’altro, per fortuna, si è trattato di una falsa gravidanza», conferma Ivano Zoppi della Fondazione Carolina, onlus costituita in memoria di Carolina Picchio (la 14enne novarese morta nel 2013 per colpa dell'odio online) contro cyberbullisimo e rischi della rete, che ha attivato una sorta di "pronto intervento informatico" per fronteggiare emergenze del genere.