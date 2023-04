Ministro della Difesa russo: «Usa provocano scontro con Mosca e Pechino»

Il conflitto in Ucraina conferma l’intenzione degli Stati Uniti e dei suoi alleati a provocare altri Paesi a uno scontro militare con Mosca e Pechino. E’ quanto affermato dal ministro della Difesa russo, Sergej Shoigu. «Attualmente Washington e i suoi complici stanno attuando il loro piano strategico, che consiste nel provocare altri Paesi in uno scontro militare (…) soprattutto con Russia e Cina», ha detto Shoigu nel corso di una riunione dei ministri della Difesa dei Paesi membri della Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (Sco) a Nuova Delhi. «Una chiara conferma di una tale politica criminale è il conflitto in Ucraina. Il suo vero obiettivo è infliggere una sconfitta strategica alla Russia, minacciare la Cina e mantenere la sua posizione di monopolio nel mondo», ha aggiunto il ministro russo. Per Shoigu «gli Stati Uniti cercano di riformattare il sistema delle relazioni interstatali creando alleanze regionali controllate, usando ricatti e minacce».