Chi sceglierà Cossiga? I candidati senatori a vita sono tanti. Da Fellini a Lama. E c' è anche Carniti

Da Panorama del 23 febbraio 1986

Il primo della lista, assicurano, è Federico Fellini. Il grande regista rientra di certo nella categoria dei "cittadini che hanno illustrato la patria per altissimi meriti" nel campo artistico. E a lui il presidente della Repubblica Francesco Cossiga avrebbe pensato per la nomina a senatore a vita. A parte Fellini, al capo dello Stato resterebbero altre quattro scelte di questo tipo: la Costituzione infatti (art. 59) riserva al presidente la nomina a senatori a vita di "cinque cittadini che abbiano illustrato la patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario".

E durante la presidenza di Sandro Pertini fu proprio Cossiga a dare, come presidente del Senato, un parere giuridico sull'interpretazione di quell'articolo della Costituzione: nel senso che il numero "cinque" non indicava una sorta di tetto massimo di senatori a vita (esclusi gli ex presidenti della Repubblica, che alla fine del loro settennato entrano di diritto a palazzo Madama), ma il numero di coloro che ogni capo dello Stato poteva nominare.

Quel che è certo, dunque, è che Cossiga si avvarrà del diritto di scegliere questi cinque nomi. Che si andranno ad aggiungere a quelli di Pertini, Giovanni Leone e Giuseppe Saragat, ex-capi dello Stato, e agli altri sette senatori a vita: Cesa Zagora, Amintore Fanfani, Leo Valiani, Camilla Ravera, Carlo Bo e Norberto Bobbio. Tra i nomi sussurrati in questi giorni c' è anche quello del leader sindacale Luciano Lama, che fra un mese lascerà la guida della Cgil. Al quale altri hanno allora subito affiancato il nome di Pierre Camiti, l' ex-leader della Cisl, soprattutto dopo il tramonto della sua candidatura alla presidenza della Rai. A favore di queste nomine c' è il fatto che, finora, nessun sindacalista è stato mai nominato senatore a vita.

Fino a oggi, però, dal Quirinale non è trapelato alcun orientamento preciso su questo tipo di nomine. Ai suoi intimi Cossiga avrebbe assicurato che solo una scelta può esser data per sicura, anche se non potrà avvenire prima di due anni: quella dell' attuale presidente della Camera, Nilde Jotti.