Elezioni regionali: domenica 25 e lunedì 26 giugno si vota in Molise

Domenica 25 e lunedì 26 giugno si terranno le elezioni regionali in Molise. Gli elettori sono chiamati al voto per il rinnovo del Consiglio comunale e per la scelta del successore di Donato Toma alla presidenza della Regione. Le urne saranno aperte domenica dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì dalle ore 7 alle ore 15. Tre i candidati alla presidenza. Il centrodestra ha deciso di puntare su Francesco Roberti, in quota Forza Italia, attuale sindaco di Termoli. Candidato del centrosinistra è invece Roberto Gravina. Nato nel 1977, avvocato, Gravina è attualmente sindaco di Campobasso in quota Movimento 5 stelle. Invece Donato Toma, indagato per abuso d’ufficio insieme a cinque assessori della sua giunta, ha scelto di non ricandidarsi.