Ecco le modifiche al Pnrr del Governo

La cabina di regia voluta dal ministero e dal Governo ha portato alla stesura delle novità previste sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Sono stati cambiati 144 progetti dei 349 ancora da realizzare; di conseguenza vi è un importante passaggio di miliardi da un settore all'altro degli 89,6 miliardi che restano da incassare, sui 191,5 totali.

Fitto, misura asili nido rafforzata con 900 milioni

"La misura degli Asili Nido è stata rafforzata per un ammontare complessivo di ulteriori 900 milioni". Lo ha detto il ministro degli Affari Europei Raffaele Fitto. "La misura è stata penalizzata dall'incremento dei costi delle materie prime e da criticità emerse nei vari bandi - ha detto Fitto - per cui la misura è stata rafforzata per l'ammontare complessivo di 900 milioni di euro, necessari per indire un nuovo bando e per conseguire il target finale, in linea con gli orientamenti della Commissione"



Nel Pnrr entra inoltre il capitolo RepowerEu con le misure per accelerare la transizione green e l’autonomia energetica del Paese, con massicci investimenti in infrastrutture — attingendo ai programmi delle partecipate pubbliche Enel, Eni, Terna e Snam — e la previsione di nuovi Ecobonus a favore di famiglie e imprese che investano nel risparmio dei consumi di luce e gas.

Ancora Ecobonus

Uno dei punti nuovi «riguarda l’Ecobonus» limitato alle case private. La «nuova misura del piano andrà in supporto delle famiglie a basso reddito, in passato rimaste escluse dagli interventi di efficientamento delle abitazioni» e si realizzerà attraverso detrazioni fiscali, come in passato. Il tesoretto a disposizione per questa operazione è di 4 mld.

Come cambiano i progetti

Tra le misure che dovrebbero sparire dal Pnrr ci sarebbero quelle relative all’efficientamento energetico dei comuni, quelle per il contrasto all’emarginazione sociale, parte dei fondi per l’assetto idrogeologico e per la diffusione dell’idrogeno.

Dal piano dovrebbero uscire la tratta ferroviaria Roma-Pescara, due lotti della Palermo-Catania e una parte degli investimenti per l’Ertms (European rail traffic management system). Le risorse saranno utilizzate su altri lotti delle tratte Napoli-Bari e Palermo-Catania. Il Mit sottolinea che gli oltre 39 miliardi di risorse finanziarie da destinare alle infrastrutture e ai sistemi di trasporto saranno interamente spesi, come da programma. Salvini punta a ottenere altri 2 miliardi sui fondi Repower-Eu.