Moby Fantasy: una nuova nave sulla tratta Livorno-Olbia

Oggi, presso il porto di Olbia, si è tenuto il battesimo ufficiale della Moby Fantasy, la ventitreesima ammiraglia della compagnia navale Moby. La nave entrerà in servizio domenica 18 giugno sulla tratta Livorno-Olbia, accogliendo i primi passeggeri. Successivamente, nell'autunno, sarà seguita dalla gemella Moby Legacy, che ha recentemente superato con successo le prove in mare. L'arrivo di entrambe le navi, costruite nei cantieri cinesi di Guangzhou, contribuirà al piano industriale di crescita della compagnia, leader nel trasporto merci e passeggeri nel Mediterraneo. Inoltre, avranno un impatto significativo sull'occupazione, generando circa 500 nuovi posti di lavoro diretti e indiretti sia in Toscana che in Sardegna.

Achille Onorato, Amministratore Delegato di Moby, ha commentato l'evento affermando che il battesimo della Moby Fantasy rappresenta un nuovo inizio per la compagnia. Ha sottolineato che non è un punto di arrivo, ma un punto di partenza per affrontare il futuro con entusiasmo. Onorato ha evidenziato il percorso virtuoso di ristrutturazione che la compagnia ha compiuto, consentendo la crescita e il consolidamento del mercato. Ha inoltre espresso l'attesa per l'arrivo, in autunno, della seconda nave, la Moby Legacy, che opererà sulla rotta per la Sardegna, offrendo alla splendida isola il servizio di una flotta giovane e sostenibile. Onorato ha sottolineato che la realizzazione di queste due navi risponde ai criteri di sostenibilità ambientale e sociale, aspetti che saranno sicuramente apprezzati dai clienti. Ha inoltre evidenziato l'importanza di prestare attenzione alle normative europee sui carburanti e alle nuove regolamentazioni nel settore dello shipping. A tal proposito, Moby ha pianificato investimenti per il refitting della flotta per un totale di 36 milioni di euro, di cui il 40% sarà cofinanziato grazie al PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). Questi investimenti saranno realizzati nei cantieri italiani, generando ulteriori impatti positivi sull'economia locale. L'obiettivo è ridurre le emissioni della flotta complessiva del 32%, superando i requisiti richiesti dalla normativa europea Fuel EU.

La Moby Fantasy, al comando del genovese Massimo Pinsolo e con un equipaggio composto da 119 membri, è una nave che batte tutti i record, offrendo il doppio della capacità di qualsiasi altro traghetto attualmente in servizio nel Mediterraneo. Con una lunghezza di 237 metri e una larghezza di 33 metri, la nave ha una stazza lorda di 69.500 tonnellate. Può ospitare fino a 3.000 persone in 441 cabine, tutte con standard da nave da crociera. Grazie ai suoi oltre 3.800 metri lineari di garage, può trasportare fino a 1.300 auto o 300 camion. La potenza dei suoi 4 motori di ultima generazione è di 10,8 megawatt ciascuno, permettendo una velocità di crociera di 23,5 nodi, con punte di 25. La Moby Fantasy rappresenta una vera rivoluzione nel concetto di traghetto, offrendo standard di arredamento, dotazioni e cabine a livelli di una nave da crociera. Ogni dettaglio, dalla chiglia ai garage, agli spazi per i passeggeri, è stato studiato con cura dai progettisti danesi dello studio OSK Ship Tech, basandosi su un concept ideato dall'Armatore Vincenzo Onorato, che ha contribuito allo sviluppo del traghetto sin dalle prime fasi di progettazione. L'obiettivo era garantire la massima qualità delle cabine, degli spazi comuni e dei servizi di ristorazione innovativi, offrendo ai viaggiatori i migliori standard a bordo.

La tradizionale cerimonia di battesimo si è tenuta in serata presso il porto di Olbia, alla presenza di una madrina d'eccezione, Sofia Goggia, sciatrice italiana e campionessa olimpica nella discesa libera a Pyeongchang 2018, nonché vice campionessa olimpica a Pechino 2022. Goggia, vincitrice per quattro volte della Coppa del Mondo di discesa libera e medaglia mondiale in due occasioni, rappresenta la determinazione e il coraggio. Durante la serata di gala, condotta dalla showgirl e attrice sarda Giorgia Palmas, insieme all'attore comico Alessandro Siani, sono stati organizzati fuochi d'artificio che hanno illuminato l'intera costa di Olbia. La festa è proseguita con le coinvolgenti note dei Gipsy Kings e del celebre DJ tedesco Fritz Kalkbrenner.

Sofia Goggia ha dichiarato di essere orgogliosa di intraprendere una collaborazione con Moby, un'azienda leader nel settore dello shipping e un'eccellenza italiana e mondiale. Ha sottolineato i valori condivisi con Moby, in particolare il benessere nel movimento, che rappresenta il progetto che hanno deciso di promuovere insieme. Come sportiva, Goggia ha affermato di essere felice di essere protagonista di questo progetto, poiché permetterà di valorizzare l'importanza dello sport nella vita quotidiana, insegnando a resistere anche nelle difficoltà, promuovendo la disciplina e creando un equilibrio tra salute mentale e fisica. Questa è la prima volta che Goggia assume il ruolo di madrina di una nave e ha augurato buon vento all'equipaggio della Moby Fantasy e un buon viaggio a tutti i passeggeri.